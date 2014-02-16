رقابت کرمانشاه با ترکیه برای تسلط بر بازار دست نخورده عراق/ مبادلات ناچیز با کشور همسایه

به گزارش خبرنگار مهر، مرز فراخ و گسترده با کشور عراق در استان کرمانشاه همواره نکته ای تهییج کننده برای دستیافتن به بازارهای دست نخورده کشوری است که در دهه گذشته هدفگذاری بسیاری از کشورها برای سرمایه گذاری و صادرات بوده است.

در این میان علاوه بر جمهوری اسلامی ایران رقبای دیرینه ای مثل ترکیه و چین خواب بازارهای کشور هزار و یک شب را می بینند و شاید در این راستا هم موفق عملکرده و برنامه ریزی مؤثری داشته اند.

در بعد ملی نیز استان کرمانشاه در صادرات به کشور عراق همواره با استانها تولید کننده محصولات مخصوصا صنایع غذایی در رقابت بوده است و همواره مدیران اقتصادی استان در تکاپوی بالا رفتن نمودار آمار صادرات به عراق بوده و افت و خیز آن را یکی از شاخص های عملکری خود دانسته اند.

بر همین اساس شامگاه شنبه نیز نشستی تخصصی با موضوع توسعه اقتصادی استان کرمانشاه و هم اندیشی برای ارتقا هرچه سریعتر وضعیت مبادلات با کشور عراق که با حضور استاندار، رییس اتاق بازرگانی، مدیران نظام مهندسی، صنعت معدن تجارت و سایر نهاد های تجاری و اقتصادی در محل سالن همایش های اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار شد.

استاندار کرمانشاه که به صورت هفتگی هر شنبه ها یکی از موضوعات اقتصادی استان کرمانشاه را با حضور نهادها و ادارات ذیربط و سرمایه گذاران بخش های مختلف در جلسه اتاق بازرگانی کرمانشاه بررسی می کند این بار توسعه روابط اقتصادی با عراق را در دستور کار قرار داده بود.

سهم مبادلات اقتصادی با عراق باید در 5 سال آینده به 800 میلیارد تومان برسد

ابراهیم رضایی بابادی در این نشست اظهار داشت: سهم مبادلات ما با کشور همسایه عراق بسیار ناچیز و در حد صفر است. رقم کنونی چیزی حدود 3 میلیارد تومان است که باید در قدم اول به 140 میلیارد و در 5 سال آینده به 800 میلیارد تومان برسد.

وی افزود: در پنج سال آینده طبق فرمایشات مقام معظم رهبری که بر جهشی بودن توسعه اقتصادی و مبادلات در استان تاکید داشتند، این سهم باید به 800 میلیارد برسد که ما با وجود علایق و مشترکات فراوان فرهنگی و مرز طولانی با کشور عراق و علاقمندی طرف های عراقی باید در این زمینه هرچه سریعتر عمل کنیم.

وی ضمن در خواست از مهندسین نسبت به کوتاه تر کردن زمان هر گونه فعالیت اجرایی در این زمینه، گفت: واحد زمان لحظه و ثانیه است و نباید تاخیر کرد و عمده کار و مسئولیت نیز بر عهده خود شرکت ها ی خصوصصی و عمدتا بخش خصوصی خواهد بود که باید با جدیت وارد عرصه شوند.

رضایی گفت: در این زمینه ما اولویت را به توسعه صادرات خواهیم داد که قطعا به افزایش تولیدات داخلی منجر خواهد شد.

وی در پایان گفت: دولت در این زمینه تلاش خواهد کرد برخی مشکلات فرا روی شرکت های خصوصی را در این زمینه بردارد. امیدوارم هر چه سریعتر و همگام با سایر کشور های همسایه نظیر ترکیه بتوانیم از فرصت سرمایه گذاری در عراق بهره ببریم.

سهم استان از خدمات و ساخت و سازها در عراق باید به 600 میلیارد برسد

در حاشیه نشست توسعه اقتصادی و صادرات استان کرمانشاه رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه به خبرنگار مهر گفت: بخش صادرات فنی و مهندسی یکی از مهمترین حوزه ها در زمینه توسعه مبادلات اقتصادی با کشور عراق است و در این سازمان نظام مهندسی باید به صورت منسجم وارد عرصه شود.

کیوان کاشفی گفت: استان کرمانشاه باید بتواند از خدمات و ساخت و سازها سهمی بالغ بر 500 تا 600 میلیارد تومان بدست آورد که در این زمینه امید است، با همکاری و تقویت شرکت های خصوصی، بخش خدمات مهندسی، برنامه ریزی صحیح و هدفمند و تشکیل کار گروه ویژه با مدیریت اتاق بازرگانی به این مهم برسیم تا همگام با سایر رقبا موفق تر قدم برداریم.

رئیس نظام مهندسی استان نیز در همین رابطه به مهر گفت: اکنون در زمینه توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی با کشور عراق در مرحله بستر سازی هستیم و هرچه سریعتر باید وارد

مرحله اجرا شویم و مدلی هدفمند و کارا را مشخص کنیم تا در قالب آن بتوانیم با توجه به شناخت نیازها و ضرورت ها و حجم فعالیتها هر چه سریعتر وارد فاز اجرایی شویم.

محمد شریفی پور افزود: به علت نبود بستر مناسب، این سازمان هم نیازمند اقدامات خارج از سازمان و هم سازماندهی در درون است و نکته لازم در این راستا تشکیل هر چه سریعتر نهاد هماهنگ کننده و پشتیبانی کننده است که نیازی بسیار محسوس خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، سلسله نشست های توسعه اقتصادی استان کرمانشاه با ریاست استاندار که با محوریت توسعه مبادلات اقتصادی با کشور همسایه عراق قطعا می تواند در ارتقاء شاخص های توسعه کرمانشاه مؤثر باشد.