همایش ملی قرآن کریم و میراث رضوی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام دکتر محمد اکبری، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم و دبیر اجرایی همایش ملی قرآن کریم و میراث رضوی اظهار کرد: این همایش با حضور شخصیتهای علمی و کشوری، فرهیختگان، دانشمندان، اعضای هیأت علمی دانشگاه ها، رئیس و معاونین دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم و رؤسای دانشکده های علوم قرآنی 28 بهمن ماه در دانشکده علوم قرآنی سبزوار برگزار می شود.



وی افزود : همایش ملی قرآن کریم و میراث رضوی طبق نظر کمسیون اعتبارسنجی نشریات و امور همایش های وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری حائز رتبه علمی – پژوهشی گردیده است و مقالات ارسالی این همایش از نظر جایگاه علمی – پژوهشی در حد بسیار مطلوب است و مقالات برگزیده از بین ۱۱۴ مقاله ارسالی با درجه علمی - پژوهشی منتشر خواهند شد.



دکتر اکبری مهمترین هدف این همایش را جذب کمی و کیفی دانشجو در دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم عنوان کرد و افزود: اهداف برگزاری این همایش شامل ارتقاء سطح علمی اساتید و اعضای هیأت علمی ، ارتباط و تعامل هرچه بیشتر با وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و مراکز علمی و دانشگاهی به خصوص بنیاد بین المللی امام رضا (ع)، معرفی ابعاد شخصیتی امام رضا (ع) به جامعه اسلامی و بیان مقام علمی آن حضرت، گرامیداشت و معرفی پژوهشگران برتر علمی و حمایت از آنان، اشاعه و ترویج معارف قرآنی از دیدگاه امام رضا (ع)، کشف، تبیین و گردآوری میراث قرآنی امام رضا (ع)، انس و الفت گرفتن با قرآن از طریق کلام امام رضا(ع)، ایجاد فضای تعامل و گفت و گو میان دانش پژوهان، زدودن تحریفات وارده در مذهب تشیع ، ترویج فرهنگ و مذهب تشیع و معرفی فرهنگ ناب رضوی دانست.



دبیر اجرایی همایش ملی قرآن کریم و میراث رضوی ضمن اشاره به اینکه این همایش در دو نوبت صبح و عصر با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین احمد عابدی رئیس دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم و قرائت پیام یکی از مراجع عظام تقلید آغاز خواهد شد، گفت: 1- مناظرات امام رضا (ع) پیرامون؛ اثبات توحید و صفات خداوند و رد تشبیه و تجسیم و پاسخ به آیات متشابه و شبهات در این زمینه، اثبات عصمت انبیاء از قرآن و پاسخ به شبهات وارده قرآنی، اثبات جایگاه اهل بیت(ع) بر اساس قرآن کریم، اثبات ذریه بودن ائمه(ع) از قرآن کریم، اثبات امامت بر اساس قرآن کریم، تفاوت عترت و امت ،2- استنادهای قرآنی امام رضا(ع) شامل استناد عمل و سیره حضرت به قرآن مجید، استناد سخن و کلام حضرت به قرآن مجید ، 3- احادیث تفسیری شامل ؛ پاسخ به شبهات حول آیات قرآن کریم و تفسیر آیات متشابه و بیان آنها محورهای این همایش هستند.