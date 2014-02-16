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۲۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۳:۱۸

كوكنار خبر داد:

آغاز پیش فروش بلیط قطارهای نوروزی از فردا در اراک

آغاز پیش فروش بلیط قطارهای نوروزی از فردا در اراک

اراک - خبرگزاری مهر: مدیر کل راه‌آهن اراك گفت: پیش فروش بلیط قطارهای نوروزی از طریق مراکز فروش (آژانس های مسافرتی) فردا در اراک آغاز می شود.

جلال الدین كوكنار در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پیش فروش بلیت قطارهای مسافری نوروزی در محورهای مختلف از ساعت 7 صبح 28 بهمن ماه سالجاری در این استان آغاز می شود.

وی اظهار داشت: همشهریان این استان می توانند با مراجعه به مراکز فروش دارای مجوز نمایندگی،  نسبت به تهیه بلیت خود در تاریخ 25 اسفندماه سالجاری تا 15 فروردین سال آینده اقدام نمایند.

کوکنار همچنین از پیش فروش اینترنتی بلیت قطارهای نوروزی در این استان خبر داد و تصریح کرد: پیش فروش بلیط اینترنتی نیز از 26 بهمن ماه آغاز شده است.

مدیر کل راه‌آهن اراك بیان داشت: متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت http://ticket.rai.ir  نسبت به تهیه بلیت در تاریخ 25 اسفند تا 15 فروردین سال آینده اقدام نمایند.

این مقام مسئول در ادامه اضافه کرد: پیش فروش قطارهای بین المللی حد فاصل 25 اسفندماه تا 15 فروردین اول اسفندماه سالجاری از طریق آژانس های مسافرتی صورت می پذیرد.

وی در پایان یادآور شد: در مدت توزیع بلیط های نوروزی ناظران عالی راه آهن به طور نامحسوس عملکرد تمام آژانس های مسافرتی  را بررسی و در صورت بروز مشکل نسبت به حل و فصل آن اقدام خواهند کرد.

کد مطلب 2237233

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