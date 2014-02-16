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۲۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۳:۵۶

شاید وقتی دیگر؛

بازی‌های غرب آسیا در ایران لغو شد

بازی‌های غرب آسیا در ایران لغو شد

برگزاری چهارمین دوره بازی‌های غرب آسیا در موعد مقرر لغو و به زمانی بعد از بازی‌های آسیایی 2014 کره جنوبی موکول شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از تصویب برگزاری چهارمین دوره مسابقات غرب آسیا در ایران، مقرر شد که این دوره از بازی‌های طی روزهای 29 فروردین ماه تا 6 اردیبهشت ماه با حضور نمایندگان هشت رشته در کیش برگزار شود.

در همین راستا تا کنون نشست‎های زیادی برای تصمیم گیری در مورد چگونگی آماده سازی تیم‌ها برگزار شده و حتی مسئولان کمیته ملی المپیک همراه با نمایندگان فدراسیون‌های شرکت کننده هم طی چند مرحله به کیش سفر کردند تا از امکانات این جزیره برای میزبانی بازدید کنند.

با همه و همان طور که قابل پیش‌بینی بود در نهایت مسئولان مربوطه تصمیم به لغو مسابقات گرفتند. البته اینگونه عنوان شده که بازی‌های غرب آسیا بعد از بازی‌های آسیایی کره جنوبی و احتمالا آبان ماه برگزار خواهد شد. 

کد مطلب 2237299

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