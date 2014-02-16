به گزارش خبرنگار مهر، بعد از تصویب برگزاری چهارمین دوره مسابقات غرب آسیا در ایران، مقرر شد که این دوره از بازی‌های طی روزهای 29 فروردین ماه تا 6 اردیبهشت ماه با حضور نمایندگان هشت رشته در کیش برگزار شود.

در همین راستا تا کنون نشست‎های زیادی برای تصمیم گیری در مورد چگونگی آماده سازی تیم‌ها برگزار شده و حتی مسئولان کمیته ملی المپیک همراه با نمایندگان فدراسیون‌های شرکت کننده هم طی چند مرحله به کیش سفر کردند تا از امکانات این جزیره برای میزبانی بازدید کنند.

با همه و همان طور که قابل پیش‌بینی بود در نهایت مسئولان مربوطه تصمیم به لغو مسابقات گرفتند. البته اینگونه عنوان شده که بازی‌های غرب آسیا بعد از بازی‌های آسیایی کره جنوبی و احتمالا آبان ماه برگزار خواهد شد.