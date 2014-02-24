بهرام افشارزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، به نامه نگاریهای انجام شده با فدراسیون بازیهای غرب آسیا جهت تعیین زمان جدید و نهایی دوره جدید بازیهای غرب آسیا اشاره کرد و اظهارداشت: با در نظر گرفتن زمان برگزاری هفدهمین دوره بازیهای آسیایی در کرهجنوبی قرار بر این شد تا درست یک ماه پس از پایان این بازیها، چهارمین دوره بازیهای غرب آسیا را در کیش آغاز کنیم.
وی با یادآوری اینکه بازیهای آسیایی 2014 اینچئون کرهجنوبی 26 شهریورماه تا 12 مهرماه برگزار میشود، خاطرنشان کرد: بر این اساس و طبق برنامه ریزی صورت گرفته و توافقات حاصل شده، بازیهای غرب آسیا از 12 آبانماه آغاز خواهد شد. در زمان مقرر اولیه (29 فروردینماه تا 6 اردیبهشتماه) قرار بود بازیهای 9 روز ادامه داشته باشد. در زمان جدید نیز همین بازه زمانی برای پیگیری مسابقات در نظر گرفته شده است.
افشارزاده که مسئول پیگیری و برگزاری بازیهای غرب آسیا در ایران است، یادآور شد: آبانماه شرایط جوی کیش خیلی مناسب است و فکر میکنم زمان خیلی مناسبی برای بازیهای غرب آسیا باشد. گذشته از این تیمهای شرکت کننده در این بازیها به احتمال زیاد در بازیهای آسیایی کرهجنوبی هم شرکت کردهاند و فقط شاید با کمی جوانگرایی در بازیهای کیش حاضر شوند. بنابراین با آمادگی خوبی به کیش سفر خواهند کرد و در مسابقات شرکت میکنند. این موضوع روی سطح برگزاری مسابقات هم تاثیر مثبتی خواهد داشت.
دبیرکل فدراسیون بازیهای غرب آسیا تاکید کرد: دوست داشتیم بازی های غرب آسیا را در همان موعد مقرر اولیه برگزار کنیم اما به دلیل مشکلاتی که پیش از این به آن اشاره کردیم، این امر میسر نشد. اگرچه با تغییر زمانی ایجاد شده، حداقل ورزشکاران و تیمهای ایرانی مشکلی بابت تدارکات نخواهند داشت. قطعا آنها به واسطه آماده سازی برای حضور در بازی های آسیایی اینچئون آماده هستند و می توانند با آمادگی لازم و کافی در مسابقات کیش هم شرکت کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که فکر می کنید برای آن مقطع زمانی کشورهای غرب آسیا در تمام رشته ها به طور کامل شرکت کنند، گفت: ببینید اگر بازی ها را در همان زمان مصوب اولیه هم برگزار می کردیم، مشکل خیلی حادی از این بابت نداشتیم. کشورهای غرب آسیا در تمام رشته ها اعلام آمادگی کرده بودند اما وقتی زمان در نظر گرفته شده برای ثبتنامها نهایی تمام شد، بودند کشورهایی که هنوز در برخی رشتهها آمادگی نهایی خود را اعلام نکرده بودند. این موضوع نگرانیهایی را برای ما ایجاد کرد اما قطعا برای زمان جدید در نظر گرفته مشکلی از این بابت نیست.
"پیش از این قرار بود بازیهای غرب آسیا در هشت رشته والیبال ساحلی مردان و شمشیربازی، تنیس، تنیس روی میز، تکواندو، کاراته، بسکتبال و اسکواش مردان و زنان برگزار شود. آیا تغییری در تعداد رشتههای شرکت کننده ایجاد خواهد شد"؟، بهرام افشارزاده در پاسخ به این پرسش پایانی مهر گفت: بدمان نمیآمد که بازیهای غرب آسیا را با تعداد رشتههای بیشتری برگزار کنیم اما امکانات کیش محدود است و شاید چنین فرصتی برای مان ایجاد نشود. البته این احتمال وجود دارد که در هشت رشته مورد نظر تغییراتی ایجاد شود.
نظر شما