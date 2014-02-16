آیین نامه راهبردی نقشه دولت الکترونیک تکمیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی با اشاره به تشکیل کمیسیون راهبردی شورایعالی فناوری اطلاعات گفت: در این جلسه موضوع بسیار مهم راهبردی دولت الکترونیک مطرح شد.

وی با اشاره به اینکه در این جلسه، همکاران از نهادهای مختلف نکات بسیار خوبی را در جهت غنای بیشتر کار ارائه کردند افزود: از جمله این نکات می توان به نگاه بیشتر به سمت حقوق شهروندی و مسئولیت پذیری بیشتر دولت در ارائه خدمات کیفی به مردم اشاره کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: در این راستا پیشنهادات خوبی ارائه شد تا آیین نامه ای که بر اساس نقشه دولت الکترونیک تهیه شده در جهت پاسخگویی و شفافیت بیشتر دولت در ارائه خدمات فراگیر با سرعت بالاتر تکمیل شود.

واعظی بر شفافیت دولت در راستای مقابله با فساد و افزایش نظارت شهروندان با اجرایی شدن سند راهبردی دولت الکترونیک تاکید کرد و گفت: این نهایت آرزوی ما است که دولتی داشته باشیم که در حداکثر بهره وری با مشارکت شهروندان و در جهت قانون اساسی به خدمت رسانی و کارآفرینی بپردازد.

به گفته وی در این جلسه همچنین نکاتی برای تغییر پارادایم از دولت حکمران به دولت خدمت رسان و از دولت متصدی به دولت کارآفرین طرح و مقرر شد همه صاحب نظران با این تفاهم نسبت به اغنای بیشتر این اسناد مشارکت کنند.