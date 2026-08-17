نگاهی به اقدامات مسئولیت اجتماعی اسنپ در حوزه زنان

به گزارش خبرگزاری مهر، حمایت از آموزش، اشتغال و توانمندسازی اقتصادی زنان یکی از محورهای مهم اقدامات اجتماعی اسنپ است؛ رویکردی که در کنار فراهم‌کردن امکان کسب درآمد برای زنان، امکان آموزش و حمایت‌های اجتماعی را برای آنها فراهم کرده است. اسنپ تا امروز بیش از ۱۶ طرح گوناگون در حوزه‌های آموزش، اشتغال و توانمندسازی زنان اجرا کرده است.

این اپلیکیشن از سال‌های ابتدایی فعالیت خود اقدام در حوزه زنان را در اولویت برنامه‌های مسئولیت اجتماعی قرار داده و در نقاط مختلف کشور از کرمانشاه تا سیستان و بلوچستان گام‌هایی در این حوزه برداشته است. اقدام‌های این اپلیکیشن در رابطه با زنان بیش از ۵ هزار و ۴۰۰ زن و دختر را پوشش داده‌اند.

این اقدامات حوزه‌هایی مانند اشتغال، آموزش، سلامت، توان‌افزایی و حمایت اجتماعی را در بر می‌گیرند و با همکاری موسسه‌های تخصصی و سازمان‌های مردم‌نهاد اجرا شده‌اند. در این گزارش طرح‌های مسئولیت اجتماعی اسنپ با محوریت حمایت از زنان، به‌خصوص در حوزه‌ اشتغال و توانمندسازی، مرور شده‌اند.

تهیه و بازسازی خانه‌های آسیب‌دیده از جنگ زنان سرپرست خانوار در هرمزگان

اسنپ در تازه‌ترین اقدام مسئولیت اجتماعی خود، که پس از جنگ ۳۹ روزه آغاز شده و در حال انجام است، با همکاری مؤسسه‌ خیریه‌ «نفس آفتاب» در تهیه و بازسازی ۲۰ خانه‌ آسیب‌دیده مشارکت می‌کند. این خانه‌ها متعلق به زنان سرپرست خانوار ساکن هرمزگان است. آسیب واردشده به خانه‌های این افراد باعث شده است آن‌ها به‌طور موقت امکان سرپرستی از فرزندان خود را از دست بدهند.

حمایت از مؤسسه‌های نیکوکاری در مسیر تاب‌آوری بعد از جنگ ۱۲روزه

در روزهایی که کشور با پیامدهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از جنگ ۱۲ روزه روبه‌رو بود، بسیاری از کسب‌وکارهای انتفاعی و غیرانتفاعی با چالش‌های مختلفی مواجه شدند. در این میان، مؤسسه‌های نیکوکاری و سازمان‌های مردم‌نهاد، به دلیل وابستگی به کمک‌های مردمی و نداشتن منابع مالی پایدار، بیش از دیگر مجموعه‌ها در معرض کاهش خدمات یا توقف فعالیت قرار گرفتند.

اسنپ در بیست‌ویکمین طرح نیکوکاری کلاب خود از ۸ مؤسسه‌ نیکوکاری برای ادامه‌ فعالیت‌های آن‌ها حمایت کرد. از میان این مجموعه‌ها، خدمات ۲ مؤسسه به‌طور مستقیم به زنان اختصاص داشت:

انجمن همیاران سلامت پرور البرز (اهسا): این انجمن با هدف افزایش آگاهی و کاهش آسیب‌های اجتماعی، از کودکان و زنان مبتلا به HIV و کودکان دارای معلولیت حمایت می‌کند.

بنیاد سپهر قائن: این بنیاد در حوزه‌ توسعه‌ کسب‌وکارهای خرد، مشاغل خانگی و ترویج فرهنگ کار برای زنان روستانشین، افراد دارای معلولیت و دانش‌آموزان فعالیت می‌کند.

توان‌افزایی تسهیلگران و سازمان‌های مردم‌نهاد محلی

اسنپ در بیستمین طرح نیکوکاری کلاب شرایط حضور ۶۳ تسهیلگر محلی از شهرستان‌های زابل و چابهار را در کارگاه‌های مشارکتی آموزش و توان‌افزایی فراهم کرد.

این دوره‌ها با همکاری «بنیاد توسعه‌ کارآفرینی زنان و جوانان» از دی ۱۴۰۳ تا اردیبهشت ۱۴۰۴ برگزار شد. حدود ۸۰ درصد شرکت‌کنندگان در این دوره‌ها زنان بودند. این تسهیلگران با هدف آموزش و توانمندسازی زنان در جوامع محلی آموزش دیده‌اند و گروه هدف نهایی که از نتایج این طرح بهره‌مند شدند زنان هستند.

آگاهی‌بخشی درباره‌ تشخیص زودهنگام سرطان پستان

اسنپ در ۱۴۰۴ برای دومین سال پیاپی، کمپینی با هدف افزایش آگاهی عمومی درباره‌ اهمیت تشخیص زودهنگام سرطان پستان و ضرورت انجام معاینه‌های منظم پزشکی اجرا کرد. تشخیص زودهنگام سرطان پستان می‌تواند در افزایش اثربخشی درمان، کاهش عوارض جانبی و کاهش میزان مرگ‌ومیر ناشی از این بیماری نقش داشته باشد.

در این کمپین، سوپراپلیکیشن اسنپ کد تخفیف ۶۰ درصدی برای دریافت مشاوره‌ آنلاین از پزشکان متخصص ارائه کرد تا دسترسی به خدمات مشاوره و پیگیری سلامت تسهیل شود. در کمپین ۱۴۰۳ نیز اسنپ در هجدهمین طرح نیکوکاری کلاب، با مؤسسه‌ خیریه‌ «بهنام دهش‌پور» برای تامین بخشی از هزینه‌ خرید دستگاه ماموگرافی سه‌بعدی همکاری کرد.

معافیت کاربران راننده زن سرپرست خانوار

در ۱۴۰۴ بیش از ۴۲۴ هزار کاربر راننده‌ زن در سرویس درخواست خودروی اسنپ فعالیت داشتند. بخشی از این افراد مسئولیت تامین معاش و اداره‌ خانواده خود را بر عهده دارند.

اسنپ، با هدف حمایت از اشتغال و کمک به تامین معاش این گروه، برای سومین بار طرح معافیت از پرداخت کمیسیون کاربران راننده‌ زن سرپرست خانوار را از شهریور ۱۴۰۳ تا پایان اسفند همان سال اجرا کرد. در این دوره، ۴ هزار و ۶۲۸ کاربر راننده‌ زن به مدت ۶ ماه از پرداخت کمیسیون معاف شدند. این طرح پیش از آن در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نیز اجرا شده بود. در ۱۳۹۹ حدود یک هزار کاربر راننده زن و در ۱۳۹۸ بیش از ۴۰۰ کاربر راننده‌ زن از این طرح بهره‌مند شدند.

مشارکت در توسعه‌ کسب‌وکارهای محلی

اسنپ در ۱۴۰۳، با هدف حمایت از اشتغال و کارآفرینی در مناطق روستایی، نوزدهمین طرح نیکوکاری کلاب خود را اجرا کرد. در این طرح، اسنپ با همکاری سازمان مردم‌نهاد «ایفا» از ۳۲ کسب‌وکار خرد محلی حمایت کرد که بیشتر آن‌ها را زنان کارآفرین اداره می‌کردند. این حمایت در ۱۴۰۴ به بیش از ۵۵ کسب‌وکار دیگر گسترش یافت. با بازپرداخت این وام‌های اعطا شده، حمایت از کسب‌وکارهای دیگر نیز در سال جاری ادامه پیدا می‌کند.

تجهیز کارگاه‌های مهارت‌آموزی برای دختران ترخیص‌شده از سازمان بهزیستی

اسنپ در هفدهمین طرح نیکوکاری کلاب خود با بنیاد خیریه‌ «روشنای امید ایرانیان» برای تجهیز کارگاه‌های مهارت‌آموزی دختران ترخیص شده از سازمان بهزیستی همکاری کرد. این کارگاه‌ها حوزه‌هایی مانند کامپیوتر، تعمیر موبایل، خیاطی و بافندگی را پوشش می‌دهند و همزمان با تجهیز این کارگاه‌ها یک کتابخانه نیز تجهیز شده است. فرایند تجهیز این فضاها در مهر ۱۴۰۴ به پایان رسید.

این طرح با هدف فراهم‌کردن محیطی امن و کارآمد برای توسعه‌ مهارت‌های دختران ترخیص‌شده از سازمان بهزیستی و آماده‌سازی آن‌ها برای ورود به دوره‌ بزرگسالی اجرا شد. با راه‌اندازی این کارگاه‌ها، سالانه حدود ۲۰۰ دختر جوان فرصت دارند مهارت‌های کاربردی یاد بگیرند و برای آینده شغلی و فردی خود آماده شوند.

تجهیز کتابخانه‌های مدارس مناطق کم‌برخوردار

شانزدهمین طرح نیکوکاری کلاب اسنپ با شعار «مهر تو کتاب می‌شود»، با همکاری مؤسسه‌ مردم‌نهاد «مهرگیتی» اجرا شد. در این طرح ۱۰ کتابخانه در مدارس ۵ استان کشور تجهیز و راه‌اندازی شد که بیش از نیمی از آن‌ها در مدارس دخترانه قرار داشتند.

این کتابخانه‌ها در مدارس روستاهای کم‌برخوردار استان‌های سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد، تهران، خراسان جنوبی و خراسان شمالی راه‌اندازی شدند. هدف از اجرای این طرح، کمک به ایجاد فرصت برابر برای دسترسی کودکان و نوجوانان به زیرساخت‌های فرهنگی و آموزشی بود.

توسعه‌ گروه‌های خودیار زنان سوزن‌دوز در چابهار و دشتیاری

این طرح در ۱۴۰۲ با هدف توان‌افزایی اقتصادی و اجتماعی زنان حاشیه‌نشین چابهار و شهرستان دشتیاری اجرا شد. اسنپ با همکاری «بنیاد توسعه‌ کارآفرینی زنان و جوانان»، زمینه‌ آموزش هنر سوزن‌دوزی به ۱۰۶ زن را فراهم کرد و در این سال، هزینه‌ هدایای نوروزی خود را به اجرای این طرح اختصاص داد.

حمایت از زنان آسیب‌دیده از خشونت

اسنپ در ششمین طرح نیکوکاری خود با عنوان «حمایت از زنان آسیب‌دیده از خشونت»، با مؤسسه‌ «ارتقای کیفیت زندگی زنان آتنا» همکاری کرد. این طرح با هدف توانمندسازی و ایجاد فرصت اشتغال برای ۱۰۱ زن ساکن خانه‌های امن اجرا شد.

کمک به اشتغال زنان سرپرست خانوار

اسنپ در چهارمین طرح نیکوکاری خود، با خیریه‌ «حمایت از کودکان بی‌پناه کمک» برای توانمندسازی و ایجاد اشتغال زنان سرپرست خانوار همکاری کرد. گروه هدف این طرح، زنان ساکن روستاها و مناطق اطراف تهران، از جمله خاورشهر، محمودآباد، غنی‌آباد، پیشوا، ورامین و اشرف‌آباد بودند.

در این طرح، ۱۶۰ زن پس از فراگیری آموزش‌های مربوط به بافت، مواد اولیه‌ مورد نیاز را از خیریه دریافت می‌کردند. پس از پایان کار نیز محصولات تولیدشده را به خیریه تحویل می‌دادند و متناسب با میزان کار انجام‌شده دستمزد دریافت می‌کردند.

آزادی زنان زندانی همزمان با روز خبرنگار

اسنپ در آستانه‌ روز خبرنگار ۱۳۹۸، به نیابت از خبرنگاران، بدهی ۶ زندانی زن در ندامتگاه شهر ری را پرداخت کرد. این طرح با هدف ایجاد فرصتی دوباره برای بازگشت مادران و زنان سرپرست خانوار به خانواده و زندگی اجرا شد.

حمایت از زنان سرپرست خانوار در مناطق زلزله‌زده کرمانشاه

پس از وقوع زلزله‌ کرمانشاه در ۱۳۹۶، اسنپ امکان کمک به زلزله‌زدگان را از طریق اپلیکیشن خود فراهم کرد. در ادامه‌ این اقدام، اسنپ با همکاری مؤسسه‌ نیکوکاری «مهربانه» ۲۰ سازه‌ ضدزلزله را به خانواده‌های زنان سرپرست خانوار و توان‌یابان منطقه‌ ثلاث باباجانی اهدا کرد.

اسنپ در اجرای طرح‌های مسئولیت اجتماعی خود به دنبال ایجاد اثری پایدار در زندگی افراد مختلف است؛ اثری که با توسعه‌ مهارت‌ها، گسترش فرصت‌های شغلی، تقویت استقلال اقتصادی و بهبود شرایط زندگی آن‌ها شکل می‌گیرد. اسنپ تلاش می‌کند این مسیر را با همکاری سازمان‌های مردم‌نهاد و مؤسسه‌های تخصصی متناسب با نیازهای مختلف افراد در سراسر کشور ادامه دهد.