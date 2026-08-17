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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۳۵

تأمین آرد ساری پایدار است؛ بهبود کیفیت آرد نانوایی‌ها

تأمین آرد ساری پایدار است؛ بهبود کیفیت آرد نانوایی‌ها

ساری- مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران با اعلام وضعیت مطلوب ذخایر گندم استان، از امکان افزایش سهمیه آرد ساری در صورت نیاز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد جعفری ظهر دوشنبه در جلسه بررسی وضعیت تأمین، توزیع و حمل آرد شهرستان ساری با اشاره به شرایط ذخایر گندم استان اظهار کرد: موجودی گندم مازندران در وضعیت مطلوبی قرار دارد و در صورت نیاز، امکان افزایش تزریق آرد به شهرستان ساری وجود دارد.

وی افزود: از نظر تأمین آرد مورد نیاز واحدهای خبازی نگرانی وجود ندارد و گندم با کیفیت مناسب نیز در استان موجود است که با ورود محموله‌های جدید، انتظار می‌رود از ماه آینده کیفیت آرد تحویلی به نانوایان ارتقا پیدا کند.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران با اشاره به جایگاه ساری به عنوان مرکز استان گفت: تأمین به‌موقع و مناسب آرد نانوایی‌ها از اولویت‌های جدی مجموعه مدیریت استان و اداره کل غله است و دستگاه‌های متولی باید مسائل این حوزه را با حساسیت بیشتری پیگیری کنند.

جعفری با تأکید بر اهمیت تأمین اقلام اساسی مردم اظهار کرد: مجموعه‌های مسئول در حوزه امنیت غذایی خود را موظف می‌دانند تا زمان رفع مشکلات و رسیدن به شرایط مطلوب، پیگیری‌های لازم را ادامه دهند و اجازه ندهند مردم در تأمین نیازهای اساسی با مشکل مواجه شوند.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت حمل آرد از کارخانه‌ها به شهرستان‌ها بیان کرد: روند انتقال آرد از کارخانه‌ها به شهرستان‌ها در شرایط مناسبی قرار دارد، اما فرآیند حمل مویرگی و توزیع در داخل شهرستان ساری نیازمند مدیریت و نظارت دقیق‌تر است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران خواستار تقویت عملکرد شرکت در ساری شد و گفت: مدیریت این شرکت باید هماهنگی بیشتری با عوامل مرتبط داشته باشد و روند توزیع به گونه‌ای مدیریت شود که آرد در زمان مناسب و به شکل مطلوب به واحدهای خبازی برسد.

کد مطلب 6919279

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