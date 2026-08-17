به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد جعفری ظهر دوشنبه در جلسه بررسی وضعیت تأمین، توزیع و حمل آرد شهرستان ساری با اشاره به شرایط ذخایر گندم استان اظهار کرد: موجودی گندم مازندران در وضعیت مطلوبی قرار دارد و در صورت نیاز، امکان افزایش تزریق آرد به شهرستان ساری وجود دارد.
وی افزود: از نظر تأمین آرد مورد نیاز واحدهای خبازی نگرانی وجود ندارد و گندم با کیفیت مناسب نیز در استان موجود است که با ورود محمولههای جدید، انتظار میرود از ماه آینده کیفیت آرد تحویلی به نانوایان ارتقا پیدا کند.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران با اشاره به جایگاه ساری به عنوان مرکز استان گفت: تأمین بهموقع و مناسب آرد نانواییها از اولویتهای جدی مجموعه مدیریت استان و اداره کل غله است و دستگاههای متولی باید مسائل این حوزه را با حساسیت بیشتری پیگیری کنند.
جعفری با تأکید بر اهمیت تأمین اقلام اساسی مردم اظهار کرد: مجموعههای مسئول در حوزه امنیت غذایی خود را موظف میدانند تا زمان رفع مشکلات و رسیدن به شرایط مطلوب، پیگیریهای لازم را ادامه دهند و اجازه ندهند مردم در تأمین نیازهای اساسی با مشکل مواجه شوند.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت حمل آرد از کارخانهها به شهرستانها بیان کرد: روند انتقال آرد از کارخانهها به شهرستانها در شرایط مناسبی قرار دارد، اما فرآیند حمل مویرگی و توزیع در داخل شهرستان ساری نیازمند مدیریت و نظارت دقیقتر است.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران خواستار تقویت عملکرد شرکت در ساری شد و گفت: مدیریت این شرکت باید هماهنگی بیشتری با عوامل مرتبط داشته باشد و روند توزیع به گونهای مدیریت شود که آرد در زمان مناسب و به شکل مطلوب به واحدهای خبازی برسد.
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