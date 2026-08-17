کردکوی با اجرای ۱۸۸ پروژه در مسیر توسعه شهری

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم هزارجریبی ظهر دوشنبه در آیین گرامیداشت و تجلیل از اصحاب رسانه با قدردانی از همراهی مردم و تلاش کارکنان شهرداری اظهار کرد: اجرای این حجم از پروژهها حاصل همکاری و تلاش مجموعه مدیریت شهری، کارکنان شهرداری و همراهی شهروندان بوده و امیدواریم اقدامات انجامشده رضایت مردم را به همراه داشته باشد.
وی با بیان اینکه اجرای پروژههای شهری با وجود محدودیتهای موجود، کار آسانی نبوده است، افزود: در مجموع ۱۸۸ پروژه در سطح شهر اجرا شده که برای تحقق این طرحها حدود ۴۲۰ میلیارد تومان هزینه شده است.
شهردار کردکوی ادامه داد: توسعه فضاهای شهری، احداث پارکها، ایجاد المانهای ماندگار و اجرای طرحهایی با رویکرد زیباسازی و ارتقای کیفیت محیط شهری از جمله اقداماتی است که در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفته است.
هزارجریبی سرمایهگذاری را یکی از مهمترین دغدغهها و اولویتهای مدیریت شهری کردکوی عنوان کرد و گفت: تلاش کردهایم ظرفیتهای شهر را برای حضور سرمایهگذاران فراهم کنیم تا با اجرای طرحهای جدید، زمینه رونق اقتصادی و ایجاد فرصتهای بیشتر برای شهروندان فراهم شود.
وی از آمادهسازی سه طرح سرمایهگذاری در حوزه اقامتی خبر داد و افزود: سه پروژه اقامتی برای سرمایهگذاری در شهر آماده شده است که میتواند زمینه ورود سرمایهگذاران و توسعه زیرساختهای گردشگری کردکوی را فراهم کند.
شهردار کردکوی تأکید کرد: هدف مدیریت شهری این است که در کنار اجرای پروژههای عمرانی، مسیر سرمایهگذاری و توسعه گردشگری نیز در شهر تقویت شود و با استفاده از ظرفیتهای موجود، اتفاقات مؤثرتری برای آینده کردکوی رقم بخورد.
هزارجریبی با قدردانی از مردم، کارکنان شهرداری و مجموعههایی که در اجرای پروژهها همراهی کردهاند، خاطرنشان کرد: تلاش میکنیم با استمرار این همکاریها و رفع کاستیهای موجود، اقدامات انجامشده شایسته مردم کردکوی باشد.
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