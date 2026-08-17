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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۳۳

دستگاه‌های مرتبط با مدیریت بحران شادگان در آمادگی کامل باشند

دستگاه‌های مرتبط با مدیریت بحران شادگان در آمادگی کامل باشند

شادگان- سرپرست فرمانداری شادگان گفت: با توجه به هشدارهای هواشناسی، ضروری است تمامی دستگاه‌های مرتبط با مدیریت بحران، آبفا، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و... در آمادگی کامل باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب عفری ظهر امروز دوشنبه در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان با اشاره به هشدارها و گزارش‌ های هواشناسی و پیش‌ بینی افزایش بارندگی‌ ها درماه های آینده، اظهار کرد: با توجه به پیش‌ بینی بارش‌ های بیش از حد نرمال لازم است دستگاه‌های اجرایی شهرستان از هم‌اکنون آمادگی کامل خود را برای مدیریت روان‌ آب‌ها و پیشگیری از آبگرفتگی های احتمالی افزایش دهند.

وی افزود: تمامی دستگاه‌های مسئول باید در حوزه ماموریت خود نقاط ضعف و مشکلات موجود را شناسایی و پیش از آغاز بارندگی‌ ها در فصل پاییز نسبت به رفع آنها اقدام کنند.

سرپرست فرمانداری شادگان با بیان اینکه ادارات و دستگاه‌های اجرایی شهرستان برای بارندگی‌ های احتمالی باید از هم‌ اکنون آغاز شود، گفت: اداره آبفا و شهرداری‌ ها باید از هم‌اکنون نقاط بحرانی، وضعیت ایستگاه‌های پمپاژ فاضلاب و تاسیسات دفع آب‌های سطحی را بررسی و نسبت به رفع مشکلات احتمالی اقدام کنند.

عفری‌ همچنین بر ضرورت لایروبی و پاکسازی مسیرهای دفع آب‌های سطحی تاکید کرد و افزود: نخاله‌ های ساختمانی، پسماند، رسوبات و سایر موانع موجود در مسیر عبور آب باید پیش از آغاز بارندگی‌ ها جمع‌ آوری و برطرف شوند.

سرپرست فرمانداری شادگان با بیان اینکه مدیریت بحران نیازمند همکاری و هماهنگی همه دستگاه هاست، گفت: باید از همه ظرفیت‌ ها و امکانات موجود شهرستان به بهترین شکل استفاده شود و فرمانداری نیز در کنار دستگاه‌های اجرایی خواهد بود و حمایت‌های لازم را برای رفع مشکلات انجام خواهد داد.

به گزارش خبرنگار مهر، هدف از تشکیل این جلسه، شناسایی نقاط ضعف و رفع مشکلات پیش از وقوع بارندگی است تا شهرستان شادگان با آمادگی کامل وارد فصل بارندگی شود و از بروز خسارت و مشکلات احتمالی جلوگیری شود.

کد مطلب 6919278

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