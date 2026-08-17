به گزارش خبرنگار مهر، حبیب عفری ظهر امروز دوشنبه در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان با اشاره به هشدارها و گزارش های هواشناسی و پیش بینی افزایش بارندگی ها درماه های آینده، اظهار کرد: با توجه به پیش بینی بارش های بیش از حد نرمال لازم است دستگاههای اجرایی شهرستان از هماکنون آمادگی کامل خود را برای مدیریت روان آبها و پیشگیری از آبگرفتگی های احتمالی افزایش دهند.
وی افزود: تمامی دستگاههای مسئول باید در حوزه ماموریت خود نقاط ضعف و مشکلات موجود را شناسایی و پیش از آغاز بارندگی ها در فصل پاییز نسبت به رفع آنها اقدام کنند.
سرپرست فرمانداری شادگان با بیان اینکه ادارات و دستگاههای اجرایی شهرستان برای بارندگی های احتمالی باید از هم اکنون آغاز شود، گفت: اداره آبفا و شهرداری ها باید از هماکنون نقاط بحرانی، وضعیت ایستگاههای پمپاژ فاضلاب و تاسیسات دفع آبهای سطحی را بررسی و نسبت به رفع مشکلات احتمالی اقدام کنند.
عفری همچنین بر ضرورت لایروبی و پاکسازی مسیرهای دفع آبهای سطحی تاکید کرد و افزود: نخاله های ساختمانی، پسماند، رسوبات و سایر موانع موجود در مسیر عبور آب باید پیش از آغاز بارندگی ها جمع آوری و برطرف شوند.
سرپرست فرمانداری شادگان با بیان اینکه مدیریت بحران نیازمند همکاری و هماهنگی همه دستگاه هاست، گفت: باید از همه ظرفیت ها و امکانات موجود شهرستان به بهترین شکل استفاده شود و فرمانداری نیز در کنار دستگاههای اجرایی خواهد بود و حمایتهای لازم را برای رفع مشکلات انجام خواهد داد.
به گزارش خبرنگار مهر، هدف از تشکیل این جلسه، شناسایی نقاط ضعف و رفع مشکلات پیش از وقوع بارندگی است تا شهرستان شادگان با آمادگی کامل وارد فصل بارندگی شود و از بروز خسارت و مشکلات احتمالی جلوگیری شود.
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