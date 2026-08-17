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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۳۲

محور اردبیل–میانه نیاز فوری به تثبیت زیرسازی دارد

محور اردبیل–میانه نیاز فوری به تثبیت زیرسازی دارد

اردبیل- سرپرست مدیریت راه آهن اردبیل گفت: محور ریلی اردبیل–میانه به شدت نیازمند تثبیت زیرسازی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهروز شریفی در گفتگو با خبرنگاران حضور خود در راه آهن اردبیل فرصتی مغتنم برای خدمت به استان اردبیل دانست و گفت: عمده فعالیت تخصصی من در زمینه تثبیت و پایدارسازی زیرسازی و سازه های حفاظتی است و استان اردبیل به ویژه محور ریلی اردبیل–میانه، نیاز مبرمی به این تخصص دارد.

وی افزود: انتخاب من برای این مسئولیت، افزون بر جنبه های تخصصی، از آن رو ارزشمند است که اردبیل زادگاهم بوده و همواره آرزو داشتم تجربیات خود را در خدمت این استان قرار دهم. امروز برای من روز بزرگی است و امیدوارم با هماهنگی با ستاد راه آهن و همکاری همه بخش های مسافری و بارگیری، بتوانیم گامهای مؤثری در جهت ایمن سازی و افزایش پایداری این مسیر ریلی برداریم.

سرپرست مدیریت راه آهن اردبیل با تأکید بر نگاه فرابخشی به راه آهن اردبیل تصریح کرد: من راه آهن را صرفاً به عنوان مسیر حرکت قطار نمی بینم؛ بلکه با توجه به ظرفیت های بالای استان در حوزه بار و صنایع، در نظر داریم با برقراری ارتباط مؤثر با صنایع، تولیدکنندگان و صاحبان کالا، زمینه شکوفایی اقتصادی، رونق معادن و توسعه پایدار استان را فراهم آوریم.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با هم افزایی موجود، شاهد تحول مثبت در حمل ونقل ریلی و جهش اقتصادی استان اردبیل باشند.

کد مطلب 6919232

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