محاکمه مرسی به چهارم اسفند موکول شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، دادگاه محاکمه "محمد مرسی" رئیس جمهور برکنار شده مصر به اتهام جاسوسی و آسیب زدن به امنیت ملی کشور به 23 فوریه موکول شد.



محمد مرسی و 35 نفر از رهبران اخوان المسلمین امروز (یکشنبه)در مقر آکادمی پلیس قاهره حاضر شدند تا به پرونده آنها به اتهام جاسوسی و افشای اسرار مربوط به امنیت ملی مصر ،همکاری و هماهنگی با گروه های تروریستی رسیدگی شود.



وکلای مرسی در بدو جلسه محاکمه در اعتراض به حضور مرسی در قفس شیشه ای از جلسه دادگاه خارج شده بودند.