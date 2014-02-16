محاکمه مرسی به چهارم اسفند موکول شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، دادگاه محاکمه "محمد مرسی" رئیس جمهور برکنار شده مصر به اتهام جاسوسی و آسیب زدن به امنیت ملی کشور به 23 فوریه موکول شد.
محمد مرسی و 35 نفر از رهبران اخوان المسلمین امروز (یکشنبه)در مقر آکادمی پلیس قاهره حاضر شدند تا به پرونده آنها به اتهام جاسوسی و افشای اسرار مربوط به امنیت ملی مصر ،همکاری و هماهنگی با گروه های تروریستی رسیدگی شود.
وکلای مرسی در بدو جلسه محاکمه در اعتراض به حضور مرسی در قفس شیشه ای از جلسه دادگاه خارج شده بودند.
منابع مصری از تعویق محاکمه محمد مرسی و 35 نفر از رهبران اخوان المسلمین به روز 23 فوریه (چهارم اسفند) خبر دادند.
