برنامه صیانت از حقوق شهروندی باید در جامعه کاربردی شود

به گزارش خبرنگار مهر، دومین جلسه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شروندی با حضور مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری البرز، برخی از مدیران کل و اصحاب رسانه ظهر یکشنبه در استانداری البرز برگزار شد.

حمید رضا عسگری مورودی با بیان این مطلب افزود: برای اینکه قوانین شهروندی در جامعه رعایت شود باید تمامي دستگاه هاي دولتي و اقشار مختلف مردم دست به دست هم دهند تا با ارائه دستاوردهای حاصل از اجرای این قوانین به اهداف عالی اجتماعی دست پیدا کنیم.

عسگری مورودی در ادامه اظهار داشت: تا به حال جلسات زیادی با محورهای رعایت و حفظ قوانین و حقوق شهرندی در ادارات دولتی برگزار شده است و یکی از مهمترین محورها ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه اسلامی است.

وی تصریح کرد: با نهادينه کردن قوانين و صيانت از حقوق شهروندي می توان شاهد افزايش سطح رضايتمندي مردم از مسوولان و حل مشکلات باشیم.

فرمانداری شهرستاهای استان البرز برنامه های اجرایی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی را ارزیابی کنند

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری البرز خاطرنشان کرد: برنامه‌های که برای دستیابی به حقوق شهروندی برگزار می شود هر ۶ ماه یکبار ارزیابی می‌شود بنابراین مدیران مربوطه اقدامات لازم را برای برگزاری جلسات ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی انجام دهند.

عسگری مورودی در ادامه تاکید کرد: 20 فروردنی ماه تا پایان اردبیهشت ماه سال 93 زمان اعلام شده از سوی وزارت کشور برای بازرسی از برنامه‌های ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی است.

وی یادآور شد: فرمانداری های شهرستان های استان البرز برای ارزیابی دستگاه‌های مستقر باید اقدامات لازم را به عمل آورند و نتیجه ارزیابی های این برنامه ها را در شهرستان‌ها توسط فرمانداری‌ها انجام می‌گیرد و فرمانداری‌ها باید نتیجه ارزیابی این برنامه ها را به گروه بازرسی استانداری ارائه کنند.

عسگری افزود: نتایج ارسالی توسط فرمانداری های شهرستان ها توسط دستگاه‌ها آسیب‌شناسی شده و در قالب پیشنهاد تا تاریخ ۳ اسفند به اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی ارسال شود.

گفتنی است در این جلسه گزارش دستگاه‌های اجرایی و فرمانداری‌های تابعه بر اساس برنامه‌های۱۲ گانه حقوق شهروندی، گزارش فعالیت‌های انجام شده دستگاه‌های اجرایی بر اساس برنامه‌های ۱۱ گانه درون سازمانی ترویج و گسترش فرهنگ عفاف و حجاب و مصوبه ۴۲۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی و توضیحات اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی در خصوص چگونگی زمان بازرسی از عملکرد برنامه‌های حقوق شهروندی و عفاف و حجاب ارائه شد.



