هدف اصلی داماش ماندن در لیگ برتر است

به گزارش خبرنگار مهر، علی نظر محمدی عصر امروز یکشنبه در نشست خبری پس از بازی تیمش برابر استقلال خوزستان اظهار کرد: بازی خوب و جانداری را از سوی هر دو تیم شاهد بودیم ولی ما سعی کردیم با توجه به شناخت خوبی که از حریف داشتیم با برنامه وارد این میدان شویم و تا اندازه ای نیز تدابیر ما جواب مثبت داد.



وی افزود: تیم استقلال نیز در این بازی خوب و جنگنده و جوانمردانه کار کرد ولی بازیکنان ما نیز در این بازی برای کسب امتیاز از جان و دل مایه گذاشتند.



سرمربی تیم داماش گیلان ادامه داد: هدف اصلی داماش در این شرایط بقا در لیگ برتر است و بر این اساس سعی کردیم در بازی های آخر به راحتی امتیازی را از دست ندهیم.



وی بیان کرد: تیم ما اگر چه در این بازی مستحق کسب سه امتیاز بود ولی با این وجود کسب یک امتیاز هم در خانه حریف برای ما مطلوب است.



نظر محمدی اظهار کرد: باشگاه داماش تاکنون از هیچ تلاشی برای موفقیت تیم دریغ نکرده است ولی متاسفانه مسئولان استان به تیم ما کم لطفی کردند.



وی در خصوص تعطیلات لیگ برتر گفت: تعطیلات لیگ اگر چه لیگ را فرسایشی می کند و برای بازیکنان مناسب نیست ولی وظیفه ما این است که در طول سال همیشه با تیم ملی همکاری کنیم.



سرمربی تیم داماش گیلان با بیان اینکه خوزستان مستحق داشتن یک نماینده در جام باشگاه های آسیا است، گفت: امیدواریم همانگونه که تیم تراکتورسازی برای آذربایجان یک سهمیه را کسب کرد تیم فولاد خوزستان نیز بتواند برای خوزستان سهمیه کسب کند زیرا حق خوزستان است که نماینده ای در باشگاه های آسیا داشته باشد.



به گزارش خبرنگار مهر، از سری رقابت های هفته بیست و هفتم لیگ برتر باشگاه های کشور، استقلال خوزستان در ورزشگاه غدیر اهواز پذیرای داماش گیلان بود که تیم آبی‌ وش میزبان با گل دقایق پایانی کولیبالی از شکست خانگی برابر حریف گیلانی فرار کرد. موسی کولیبالی (85) برای استقلال صنعتی و امین متوسل‌زاده (70) برای داماش در این بازی گل زدند.