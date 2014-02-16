تجلیل از فوتبالیست خوزستانی دهه 40/ درگیری روی سکوها بعد از گل داماش گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های استقلال اهواز و داماش گیلان روز یک شنبه 26 بهمن ماه در ورزشگاه الغدیر اهواز برگزار شد و در نهایت هر دو تیم به تساوی یک بر یک رضایت دادند.



پیش از آغاز بازی باشگاه استقلال خوزستان طی مراسمی از اکبر افتخاری بازیکن خوزستانی دهه 40 تقدیر کرد.



از این دیدار تنها حدود 500 تماشاگر دیدن کردند که این تعداد باتوجه به موقعیت تیم استقلال در جدول بسیار پایین بود.



تیم داماش گیلان در نیمه نخست بازی با پنج دقیقه تاخیر وارد میدان شد.



قضاوت این دیدار به عهده رسول رهبر فام بود و محمد رضا منصوری و محمد رضا مدیر روستا نیز او را در امر این قضاوت همراهی کردند.



در این بازی مسعود حسین زاده از تیم داماش و میلاد و میداودی و ادریس ترائوره از استقلال کارت زرد دریافت کردند.



تیم داماش در دقیقه 70 بازی توسط امین متوسل زاده به گل رسید و تیم استقلال خوزستان در دقیقه 83 بازی از روی یک ضربه پنالتی موفق شد به گل تساوی دست یابد.



برخلاف برخی از بازی های قبلی استقلال هواداران این تیم پس از دریافت گل از داماش بازهم تیم خود را تا دقایق آخر تشویق کردند که تیم استقلال با زدن گل تساوی جواب حمایت های هواداران خود را داد. تعدادی نیز به دلیل نامشخص با یکدیگر درگیر شدند که با دخالت ماموران انتظامی این درگیری خاتمه یافت.



به گزارش خبرنگار مهر، از سری رقابت های هفته بیست و هفتم لیگ برتر باشگاه های کشور، استقلال خوزستان در ورزشگاه غدیر اهواز پذیرای داماش گیلان بود که تیم آبی‌ وش میزبان با گل دقایق پایانی کولیبالی از شکست خانگی برابر حریف گیلانی فرار کرد. موسی کولیبالی (85) برای استقلال صنعتی و امین متوسل‌زاده (70) برای داماش در این بازی گل زدند.