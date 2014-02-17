مدیر کل جدید بهزیستی استان ایلام منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر این اساس شهریار مهردادی به عنوان مدیر کل اداره بهزیستی استان مشغول به فعالیت خواهد شد.

مهردادی پیش از عهده دار مسوولیت معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی استان ایلام بود.

صادق رستمی از سال 85 تاکنون سکان دار مدیریت اداره کل بهزیستی ایلام را در دست داشت.

آیین تودیع و معارفه مدیران کل جدید و قدیم بهزیستی ایلام با حضور مسئولان کشوری و استانی هفته آینده در ایلام برگزار می شود.

فرهنگ سازی مبارزه با مصرف مواد مخدر را آسان تر می کند

معاون سیاسی – امنیتی استانداری ایلام گفت: فرهنگ سازی برای خانواده ها ، جوانان و دانش آموزان مبارزه با مصرف مواد مخدر را بسیار آسان تر می کند.

حسین کلانتری در جلسه شورای مبارزه با مواد مخدر با بیان این مطلب گفت: آگاه سازی خانواده ها از عواقب و مشکلات اعتیاد به مواد مخدر از قبیل بالا رفتن آسیب های اجتماعی و جرم خیز بودن سوء مصرف مواد مخدر باید در اولویت قرار گیرد.

وی ادامه داد: این واقعیت که نیمی از زندانیان استان با مواد مخدر در ارتباط بوده اند باید اطلاع رسانی شود تا خانواده ها از عواقب مصرف مواد مخدر آگاهی یابند.

وی تصریح کرد: تمام عوامل و دستگاه های مرتبط باید دست به دست هم داده تا این رفتار ناهنجار را در جامعه اصلاح نماییم و آن را تغییر دهیم.

معاون استاندار تأکید کرد: وضع موجود باید مستند شد و همه ی آمارها قطعی شده و کمپ های ترک اعتیاد باید مورد بازدید قرار گرفته و مستند سازی از این کمپ ها و وضعیت آنها و آمار افراد حاضر در کمپها مشخص شود و براساس وضع موجود برنامه ریزی لازم صورت گیرد.

حسین کلانتری اظهار داشت: با توجه به گزارش های ارائه شده وضعیت کمپ ها نگران کننده است و نظارت بر کمپ ها باید از طریق خود شورا و به صورت ماهیانه صورت گیرد.

وی تصریح کرد: باید در هر یک از شهرستان های استان یک مرکز دولتی ترک اعتیاد ایجاد شود و برای استانداردسازی کمپها نیز اقدام لازم صورت گیرد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار از سازمان تبلیغات اسلامی برای اقدامات موثر در زمینه مبارزه با مواد مخدر تقدیر کرد و بیان داشت: باید اقدامات این سازمان برای دیگر دستگاه های فعال در این حوزه الگو باشد و براساس اعتباراتی که اختصاص می یابد اقدامات موثر و مفید صورت گیرد.

کلانتری گفت: با ایجاد یک بانک اطلاعاتی معتبر در خصوص آمارهای معتادین آسیب های اجتماعی ناشی از این پدیده ی شوم در استان مشخص شود و همچنین باید از فرصت هایی که صدا و سیما در استان دارد نیز به نحو احسن استفاده شود.

فرهنگ مشارکت مردمی باید در جامعه نهادینه شود

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری ایلام بر ضرورت نهادینه شدن فرهنگ مشارکت های مردمی در جامعه تاکید کرد.

اسماعیل رستمی در نشست شورای مشارکت های مردمی با بهزیستی ایلام گفت: مردم باید کمک های خود را از راه نهادهای حمایتی در اختیار نیازمندان قرار دهند.

وی تاکید کرد: باید اعتماد در مردم ایجاد شود تا کمک های آنان جذب و از سوی کمیته امداد و بهزیستی در دسترس نیازمندان قرار گیرد.

معاون استاندار ایلام افزود: باید یا استفاده از شیوه های نوین از مشارکت بیشتر افراد خیر برای جذب کمک از بیرون استان استفاده کرد.

رستمی بیان کرد: کمک به نیازمندان باید به عنوان فرهنگ دینی - اسلامی در جامعه نهادینه سازی شود و با اطلاع رسانی مناسب در میان مردم گسترش یابد.

مدیرکل بهزیستی ایلام نیز در این نشست گفت: 700 واحد مسکونی تاکنون در شهرستان های مختلف استان احداث و تحویل مددجویان زیرپوشش شده است.

صادق رستمی همچنین به برگزاری جشن گلریزان در حمایت از توانجویان ایلامی اشاره کرد و یادآور شد: این جشن 29 بهمن در محل هتل زاگرس برگزار خواهد شد.

وی اضافه کرد: اعضا مجمع خیران حامی توانجویان کشور، مسوولان استان و شماری از افراد نیکوکار ایلامی در این جشن حضور دارند.

مدیرکل بهزیستی ایلام تاکید کرد: این جشن با هدف جلب مشارکت های مردمی به منظور تامین مسکن توانجویان به عنوان یکی از نیازهای ضروری این قشر و ساخت شیرخوارگاه برگزار می شود.

رستمی از همه افراد نیکوکار برای شرکت در این جشن دعوت کرد تا با کمک به معلولان در پاداش دنیوی و اخروی آن شریک باشند.

الگوی زندگی مردم در مطالعات شهری یک اولویت است

معاون امور عمرانی استانداربر توجه به الگوی زندگی مردم و اقتصاد بومی درمطالعات اولیه شهری تاکید کرد.

شاپور پولادی در کمیسیون امور زیربنایی استان با محوریت بررسی طرح جامع تفصیلی شهر توحید - کهره (بخش هلیلان)اظهار داشت: موقعیت جغرافیایی، خصوصیت های اقلیمی، شناسایی محله ها، مالکیت اراضی، کیفیت مکان های مسکونی، نرخ رشد جمعیت و الگوهای مختلف باید در توسعه طرح های شهری لحاظ شود.

وی افزود: نظم و توسعه شهر نشینی باید در مطالعات اولیه مورد واکاوی و بررسی کارشناسان قرار گیرد.

معاون امور عمرانی استانداری با بیان اینکه مهاجرت در منطقه به شهر ها و استانهای همجوار بخاطر استعدادهای کشاورزی و دامداری منطقه بسیار ناچیز است، ابراز داشت: ظرفیت های کشاورزی، دامداری و اقتصاد بومی منطقه نباید دستخوش تغیرات و قربانی گسترش شهرنشینی شود.

وی تصریح کرد: طرح جامع تفصیلی باید براساس نظرات کارشناسی، تایید شورای فنی استان و بر اساس معیارها و الگوهای شهرنشینی طراحی شود.