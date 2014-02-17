573 واحد چاپ و نشر برای دریافت تسهیلات بانکی به صندوق توسعه ملی معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، همایون امیرزاده رئیس کارگروه طرحهای توسعه صنعت چاپ و نشر معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن اعلام این خبر گفت: در حال حاضر برابر هماهنگی صورت گرفته با شعب سرپرستی بانک عامل در استانها، 573 واحد چاپ و نشر در سراسر کشور از این تسهیلات برخوردار میشوند.
وی افزود: با هماهنگی صورت گرفته با صندوق توسعه ملی و به منظور تسریع و سهولت در ارایه تسهیلات به واحدهای چاپ و نشر، فرایند پرداخت تسهیلات حداکثر یک ماه پس از تکمیل مدارک نزد بانکهای عامل و در صورت احراز شرایط متقاضیان آغاز میشود.
مشاور اجرایی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: هم اکنون واحدهای چاپ و نشر از استانهای تهران، خراسان رضوی، قم، البرز، گیلان، مازندران و اصفهان جهت دریافت تسهیلات معرفی شدهاند.
امیرزاده افزود: تلاش میشود ظرف یک ماه آینده نسبت به معرفی سایر واحدهای چاپ و نشر استانهای دیگر اقدام شود.
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