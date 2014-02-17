کنسرت موسیقی ایرانی با عنوان "درخزان " در همدان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، پس از برگزاری شانزدهمین جشنواره موسیقی سنتی فجر استان همدان که امسال با نام « شبهای موسیقی همدان » مطرح شده و علاقمندان فراوانی را به سالن محل اجرای جشنواره کشاند، بار دیگر نوای موسیقی سنتی در همدان طنین انداز خواهد شد و به مناسبت اولین سالگرد درگذشت استاد « همایون خرم » کنسرت موسیقی ایرانی با عنوان « درخزان » توسط گروه موسیقی آوای فاخته و به همت آموزشگاه موسیقی پرنیان برگزار می شود .

سرپرست گروه موسیقی آوای فاخته در گفتگو با مهر ضمن بیان این خبر گفت: در اولین سالگرد درگذشت استاد همایون خرم و با همکاری آموزشگاه موسیقی پرنیان کنسرت موسیقی به یاد این عزیز فرزانه در روزهای یکم و دوم اسفندماه در مجتمع فرهنگی و هنری بوعلی سینا برگزار خواهد شد.

رضا عباسی که آهنگسازی این کنسرت را بر عهده دارد با بیان اینکه خواننده گروه اشکان شریفی نژاد از هنرمندان مطرح همدان است، گفت: در اجرای این برنامه هنرمندانی چون احمدی فر ( سنتور)، مهدی پاک نیا (تار)، فرشاد فراهانی دلجو ( بم تار)، پریسا زارعی ( قانون )، سیاوش مسلم و فرید آقامحمدی (ویلون )، مجتبی زارعی و عباس بهرامی (نِی)، افشین چوب ریزان (تنبک )، پرنیان بهرامی و شیدا خلیلی ( فلوت ) حضور داشته که بنده نیز نوازنده پیانو هستم .

وی تاکید کرد: علاقمندان می توانند برای تهیه بلیط به آموزشگاه های موسیقی پرنیان، چاوش، باربد، رودکی و هزاردستان در سطح شهر همدان مراجعه کنند که البته بخشی از درآمدهای حاصل از این برنامه در راستای حفظ محیط زیست استان همدان به سازمان های مردم نهاد اهدا خواهد شد .

امیرهمایون خرم معروف به همایون خرم متولد ۱۳۰۹ در بوشهر نوازنده نامدار ویولن، موسیقی‌دان و آهنگساز موسیقی ایرانی و یکی از اعضای شورای عالی خانه موسیقی ایران بود که ۲۸ دی ۱۳۹۱ در تهران در گذشت .