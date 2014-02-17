بازی دوستانه بعثت کرمانشاه با پرسپولیس منتفی شد/ جذب چند بازیکن جدید

افشین حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در شروع فصل به کادر فنی و بازیکنان تیم گفتم به خاطر مردم باید از خودگذشتگی نشان دهید، تا لحظه آخر برای پیروزی بجنگید و نشان بدهید که چقدر به کرمانشاه عرق و تعصب دارید، اکنون تیم در رتبه دوم جدول قرار دارد، ما این کار را با جوان های کرمانشاهی انجام دادیم، باور کنید این کار با ارزشی است.

مدیر عامل باشگاه بعثت کرمانشاه گفت: به نظرم اکنون نگاه ها به فوتبالیست های کرمانشاهی تغییر کرده است، خیلی ها می گفتند تیم بعثت با فوتبالیست های کرمانشاهی ناکام خواهد بود، اما الان خلاف این موضوع ثابت شد و نشان دادیم اگر به ورزشکاران و فوتبالیست های کرمانشاهی اعتماد شود، می توان کارهای بزرگی انجام داد.

وی در مورد وضعیت تیم در نیم فصل دوم، بیان داشت: با این نتایجی که تیم بعثت در نیم فصل اول کسب کرده است به نظرم انتظارات از این تیم خیلی بالا رفته است، هرچند تمامی اعضای تیم مصمم شده اند در نیم فصل دوم از جان مایه بگذارند و با قهرمان شدن جواب محبت مردم کرمانشاه را بدهیم.

حسنی تاکید کرد: در نقل و انتقالات نیم فصل به دنبال جذب چند بازیکن هستیم، هم اکنون با چند گزینه در حال مذاکره هستیم که اگر توافق کنیم با آن ها قرارداد امضا خواهیم کرد، البته این بازیکنان به طور حتم از نظر فنی و پزشکی باید مورد تایید باشند.

مدیر عامل باشگاه بعثت در خصوص بازی دوستانه با تیم فوتبال سایپا گفت: چون در تعطیلات نیم فصل قرار داریم ترجیح دادیم با حضور در تهران، چند تیم مسابقه دوستانه برگزار کنیم، تاکنون مسابقه با تیم های سایپا، نیروی زمینی و نفتون تهران قطعی شده است.

حسنی در پاسخ به این سوال که آیا مسابقه با تیم سایپا با درخواست مسئولین این تیم صورت گرفته است، افزود: مهم این است که مسابقه با سایپا قطعی شده، به نظرم فرقی ندارد که پیشنهاد از طرف کدام باشگاه بوده است، در این هفته چند پیشنهاد از تیم های لیگ برتری داشتیم که با آنها مسابقه برگزار کنیم اما کادر فنی ترجیح داد که فقط با تیم های سایپا، نیروی زمینی و نفتون تهران مسابقه بدهیم.

حسنی در مورد پیشنهاد تیم فوتبال پرسپولیس تهران برای برگزاری مسابقه دوستانه با تیم بعثت گفت: توافقاتی با مسئولین باشگاه پرسپولیس در این زمینه صورت گرفت اما در نهایت برگزاری مسابقه منتفی شد. خوشبختانه اکنون اکثر باشگاه های مطرح به تیم فوتبال بعثت کرمانشاه احترام می گذارند، در این چند هفته خیلی از تیم ها با ارسال دعوتنامه از ما خواستند که در مقابل آنها دیدار دوستانه برگزار کنیم، اما همانطور که گفتم کادر فنی در این مورد تصمیم می گیرد.

مدیر عامل باشگاه بعثت با اشاره به دیدار با مدیر کل ورزش وجوانان استان کرمانشاه، بیان داشت: در گفتگویی که با مدیر کل جدید اداره ورزش داشتم در مورد وضعیت و اهداف باشگاه بعثت توضیحاتی ارائه دادم، خوشبختانه نگاه ایشان نیز به باشگاه بعثت مثبت است و اعلام کردند از مواضع باشگاه حمایت خواهند کرد.

حسنی در پاسخ به این سئوال که آیا باشگاه بعثت متعلق به یکی از افراد متمول استان است، گفت: این موضوع شایعه است، متاسفانه برخی ها دوست ندارند که تیم نتیجه بگیرد و با گفتن این صحبت می خواهند به ما حاشیه وارد کنند، باشگاه متعلق به من است.

حسنی با اشاره به علاقه خود به کشتی، افزود: من متعلق به کشتی هستم و تعصب خاصی نسبت به این رشته دارم، اگر فرصتی پیش بیاید به طور حتم به کشتی کرمانشاه کمک خواهم کرد، البته ابتدا منتظرم که تکلیف تیم فوتبال بعثت مشخص شود سپس در مورد برنامه هایی که برای کشتی در نظر گرفته ام صحبت خواهم کرد.

مدیر عامل باشگاه بعثت در پایان بیان داشت: اگر تیم قهرمان شود و به لیگ دو صعود کند حتما امتیاز یک تیم از لیگ یک را خریداری خواهم کرد، البته در این مدت بیکار نشسته ام و با 3 تیم از لیگ یک مذاکره داشته ام اما همانطور که گفتم اگر تیم به لیگ دو صعود کند این کار را انجام خواهم داد.