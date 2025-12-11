پیوستن مهدی کیانی به تیم فوتبال بعثت کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر مهدی کیانی بازیکن شناختهشده فوتبال ایران با سابقه حضور طولانیمدت در سطح اول فوتبال کشور، طی توافقی میان وی و مدیرعامل باشگاه بعثت کرمانشاه، به ترکیب این تیم اضافه شد تا یکی از خریدهای مهم نیمفصل این باشگاه برای تقویت خط میانی باشد.
مهدی کیانی که در کارنامه ورزشی خود سابقه حضور در تیمهای تراکتور تبریز، سپاهان اصفهان، خیبر خرمآباد و مس کرمان را دارد، سالها در لیگ برتر به عنوان هافبکی جنگنده و متعصب شناخته شده و عملکرد وی در رقابتهای کشور همواره مورد توجه کارشناسان بوده است.
این بازیکن باتجربه با هماهنگی سرمربی بعثت و پس از مذاکره نهایی با مدیرعامل باشگاه، بهعنوان نفر اول مورد نظر کادر فنی جذب شد تا در ادامه رقابتهای لیگ دسته اول به کمک تیم بیاید. حضور کیانی در میانه میدان برای بعثت میتواند به ایجاد انسجام بیشتر، تجربه بالاتر و تقویت ساختار تاکتیکی این تیم منجر شود.
پیوستن کیانی به بعثت در حالی انجام شده که این تیم طی هفتههای اخیر تلاش کرده با ترمیم برخی خطوط و بازسازی شرایط روحی و فنی، نیمفصل دوم متفاوتتری را نسبت به آغاز رقابتها رقم بزند. اضافه شدن بازیکنان باتجربهای همچون کیانی نیز در همین راستا و برای بهبود شرایط فنی تیم صورت گرفته است.
گفتنی است تیم فوتبال بعثت کرمانشاه با ۱۴ بازی و ۱۷ امتیاز در رتبه دهم جدول لیگ دسته اول فوتبال کشور قرار دارد.
