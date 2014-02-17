گزارش بانک مرکزی از قیمت موادغذایی/ برنج یکساله 36 درصد گران شد

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به 92.11.25 را اعلام کرد.

لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات قمیت پنیر غیرپاستوریزه معادل 1.8 درصد افزایش ولی قیمت شیر پاستوریزه 0.1 درصد کاهش داشت. بهای سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود. قیمت تخم مرغ معادل 1.5 درصد افزایش یافت و شانه‌ای 79500 الی 108000 ریال فروش می‌رفت.

برنج و حبوب

در این هفته در گروه برنج، بهای برنج داخله درجه یک معادل 0.3 درصد کاهش داشت و قیمت برنج داخله درجه دو ثابت بود. در گروه حبوب، بهای نخود معادل 0.7 درصد کاهش یافت و بهای سایر اقلام این گروه بدون تغیر بود.

میوه‌ها و سبزی‌های تازه

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری لوبیا سبز عرضه نمی‌شد و پرتقال درجه دو عرضه کمی داشت ولی سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در سطح پایینی قرار داشتند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می شد.

میوه ‌فروشی‌های سطح شهر اقلام مرغوب میوه و سبزی تازه را عرضه می‌نمودند که در گروه میوه‌های تازه بهای سیب قرمز تخم لبنان ثابت بود. قیمت پرتقال درجه دو معادل 2.9 درصد، لیمو شیرین 0.9 درصد و انگور 2.2 درصد کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین 1.3 درصد تا 5.9 درصد افزایش داشت.

در گروه سبزی های تازه قیمت پیاز بدون تغییر بود. بهای خیار معادل 4 درصد، سیب زمینی 4.4 درصد افزایش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین 0.4 درصد تا 12.5 درصد کاهش داشت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش بهای گوشت مرغ معاد 0.7 درصد کاهش داشت و قیمت گوشت گوسفند و گوشت تازه گاو و گوساله ثابت بود.

قند، شکر ، چای و روغن نباتی

در این هفته قیمت قند، شکر، چای خارجی و انواع روغن نباتی نسبت به هفته قبل بدون تغییر بود.

گفتنی است، بر اساس گزارش بانک مرکزی در یک ماهه منتهی به 25 بهمن ماه سال جاری قیمت 4 گروه مواد خوراکی کاهش، 4 گروه افزایش و 3 گروه نیز ثابت بود. گروه لبنیات طی یک ماه گذشته ثابت، تخم مرغ 0.2 درصد افزایش، برنج 0.3 درصد و سبزی های تازه نیز 2.1 درصد کاهش، قند و شکر 0.1 درصد افزایش و روغن نباتی ثابت بود.

همچنین قیمت مواد خوراکی گروه حبوب ثابت، میوه‌های تازه 1.1 درصد و گوشت قرمز 1.8 درصد کاهش ولی گوشت مرغ 4.9 درصد گران شد. نرخ چای نیز در یکماه گذشته 0.1 درصد افزایش نشان می دهد.

گروه لبنیات طی یکسال گذشته 22 درصد، تخم مرغ 22.3 درصد، برنج 36 درصد، حبوب 22.8 درصد، میوه‌های تازه 31.7 درصد، سبزی های تازه 69.5 درصد،‌ گوشت قرمز 16.7 درصد، گوشت مرغ 3.4 درصد، قند و شکر 29.8 درصد، چای 1.7 درصد و روغن نباتی 29.9 درصد افزایش قیمت داشته است.