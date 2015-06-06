عنایت‌الله بیابانی در گفتگو با مهر با بیان اینکه واردات میوه راه مقابله با گرانی این محصول نیست، اظهارداشت: بحران بازار محصولات کشاورزی همواره مورد استفاده عده‌ای انحصار طلب قرار می‌گیرد؛ آیا کسانی که این مطالب را عنوان می‌کنند با کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی به گفتگو پرداختند تا مشخص شود علت این گرانی‌ها چیست؟

وی با تاکید بر اینکه کشور مشکل تولید ندارد و مشکل ما بازار است، تصریح کرد: ما باید بازار را مدیریت کنیم، سالیان سال است حرف می‌زنیم و اقدامی نمی‌کنیم.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه بازار ناسالم این گرانی را برای همیشه ادامه دار می‌کند، اضافه کرد: ما در مدیریت بازار موفق نبوده‌ایم و باید وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان میادین طی جلساتی تعریف خاصی برای این مساله ارائه کنند.

بیابانی لزوم تشکیل تعاونی‌های واقعی را مورد تاکید قرار داد و افزود: باید تعاونی‌هایی تشکیل شود که نماینده واقعی مردم باشند؛ اگر تعاونی مسئولیت دارد و مورد حمایت دولت است باید در مقابل دولت و ملت پاسخگو باشد.

قائم مقام دبیرکل خانه کشاورز با اشاره به سهم حدود ۴۰ درصدی مواد غذایی و کشاورزی در ایجاد تورم، ادامه داد: در حالی‌که ۹۵ از کارها در حوزه کشاورزی به دست بخش خصوصی انجام می‌شود، دولت ۹۷ درصد تصمیم‌گیری‌های این حوزه را اتخاذ می‌کند.

بیابانی با تاکید بر اینکه دولت باید سیاست نظارتی داشته باشد و تشکل‌ها را هدایت کند، افزود: دولت باید سیاست حمایتی، نظارتی و آینده‌نگری داشته باشد و در کنار آن تکنولوژی‌های نوین و سرمایه‌گذاری را وارد بخش کشاورزی کند.

سلامت میوه‌های وارداتی غیرمجاز در هاله‌ای از ابهام

قائم مقام دبیرکل خانه کشاورز همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا گرانی میوه‌های خارجی در بازار به دلیل کیفیت بالای این محصولات است؟ گفت: این امر به هیچ وجه صحت ندارد، ما بهترین نوع انگور را در ارومیه داریم اما هرگز به قیمت‌های گزاف به فروش نمی‌رسد.

بیابانی مورد نظارت و آزمایش قرار نگرفتن میوه‌های وارداتی غیرمجاز را مورد اشاره قرار داد و گفت: هیچ آزمایشی بر روی انگوری که وارد کشور شده و به قیمت بسیار بالا عرضه می‌شود، صورت نگرفته که نشان دهد آیا این میوه آلوده است یا خیر؟

وی تصریح کرد: ما آلودگی برخی از محصولات کشاورزی داخلی را رد نمی‌کنیم، برخی از محصولات کشاورزی ما بالاتر از حد استاندارد نیز آلودگی دارند اما این که خط بطان بر روی تمامی تولیدات داخلی بکشیم امر صحیحی نیست.

بیابانی مباحث مطرح شده مبنی بر اینکه میوه‌های وارداتی به شکل پیله‌وری وارد کشور شده‌اند، را مورد اشاره قرار داد و اضافه کرد: پیله‌وری قواعد خاص خود را دارد و باید در منطقه‌ای که برای آن مجوز واردات پیله‌‌وری صادر شده توزیع شود بعنوان مثال اگر در کرمانشاه برای این کار مجوز داده شده میوه وارد شده نباید در تهران یا نقاط دیگر فروخته شود.

وی با بیان اینکه به اعتقاد بنده این واردات نمی‌تواند از راه پیله‌وری باشد، افزود:با توجه به صحبت‌های مسئولان و وزیر جهاد کشاورزی که واردات میوه ممنوع است، این واردات به شکل قاچاق انجام شده است.

‌بیابانی همچنین در مورد وارد شدن محصولاتی مانند برنج در زمان ممنوعیت واردات آنها گفت: سیستم نظارتی کشور باید پاسخگوی این جریان باشد، سازمان‌های نظارتی باید بگویند محصولاتی که وارداتشان ممنوع بوده چرا وارد شده است؟

قائم مقام دبیرکل خانه کشاورز با اشاره به باز بودن سقف ثبت سفارش‌‌ها، اظهارداشت: چرا نباید مجوز واردات این محصولات به گونه‌ای باشد که چنین مسائلی پیش نیاید.

وی تاکید کرد: در این زمینه باید قوانین منظمی ایجاد شود که تولیدکننده هم بداند تکلیفش چیست و چقدر باید برای تولیدش سرمایه‌گذاری کند. ‌