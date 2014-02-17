کمک 12 میلیون یورویی اتحادیه اروپا به امحای تسلیحات شیمیایی سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم،"آندریاس پیبالگس" کمیسر اتحادیه اروپا در امور مسائل انرژی با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: اتحادیه اروپا مبلغ 12 میلیون یورو برای امحای تسلیحات شیمیایی سوریه اختصاص داده است.

آندریاس پیبالگس ضمن اظهار امیدواری نسبت به وجود همکاری سودمند میان سازمان منع گسترش تسلیحات شیمیایی و سازمان ملل افزود: امحای تسلیحات شیمیایی سوریه از نظر چارچوب و محدوده زمانی یک اقدام بی سابقه است.

این مسئول اروپایی افزود: امیدوارم مسئله امحای تسلیحات شیمیایی سوریه زمینه را برای پایان درگیری ها در این کشور فراهم کند.

در همین راستا "کاترین اشتون" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ماه دسامبر سال گذشته متعهد شده بود که اتحادیه اروپا با اختصاص مبلغی به روند امحای تسلیحات شیمیایی سوریه کمک خواهد کرد.