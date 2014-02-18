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۲۹ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۲۷

واکنش فرمانداری به انتقاد دنیامالی / الزامی برای حضور فرماندار در شورا نبود

واکنش فرمانداری به انتقاد دنیامالی / الزامی برای حضور فرماندار در شورا نبود

مشاور فرماندار تهران در مورد انتقاد دنیامالی نسبت به عدم حضور فرماندار در مراسم تحلیف علی صابری گفت: طبق قانون الزامی به حضور فرماندار در جلسه امروز شورا نبود.

ایمان قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به عدم حضور فرماندار در مراسم سوگند نامه علی صابری افزود: طبق بند 11 و 12 آیین نامه اجرای قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا، در شهرها فرماندار یا نماینده تام الاختیار و در روستاها بخشدار یا نماینده تام الاختیار باید در مراسم تحلیف یکی از اعضای شورای شهر شرکت کنند.

وی با اشاره به اینکه الزامی برای حضور فرماندار در شورا نبود، گفت: با توجه به دعوت نامه ای که از سوی شورای اسلامی شهر تهران به فرمانداری ارسال شده است فرماندار و یا نماینده تام الختیار خود که معاون عمرانی است در جلسه امروز که مراسم سوگند یکی از اعضای شورای شهر بود شرکت کردند.

کد مطلب 2239087

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