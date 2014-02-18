واکنش فرمانداری به انتقاد دنیامالی / الزامی برای حضور فرماندار در شورا نبود

ایمان قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به عدم حضور فرماندار در مراسم سوگند نامه علی صابری افزود: طبق بند 11 و 12 آیین نامه اجرای قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا، در شهرها فرماندار یا نماینده تام الاختیار و در روستاها بخشدار یا نماینده تام الاختیار باید در مراسم تحلیف یکی از اعضای شورای شهر شرکت کنند.

وی با اشاره به اینکه الزامی برای حضور فرماندار در شورا نبود، گفت: با توجه به دعوت نامه ای که از سوی شورای اسلامی شهر تهران به فرمانداری ارسال شده است فرماندار و یا نماینده تام الختیار خود که معاون عمرانی است در جلسه امروز که مراسم سوگند یکی از اعضای شورای شهر بود شرکت کردند.