700 ورزشکار تنیس روی میز در کردستان سازمان دهی شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، حامد جولایی بعد از ظهر سه شنبه در مجمع انتخابات هئیت تنیس روی میز استان کردستان اظهار داشت: : این رشته ورزشی از جمله رشته‌ های مشهور و جذابی است که در استان کردستان طرفداران زیادی دارد.

وی با اشاره به این مطلب که کردستان در این رشته ورزشکاران توانمندی در اختیار دارد، افزود: خوشبختانه در عرصه های ملی و بین المللی ورزشکاران استان خوش درخشیده اند و به همین دلیل رسالت متولیان حوزه تنیس روی میز در استان کردستان بسیار مهم و حیاتی است.

مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان بیان کرد: برنامه ریزی مناسب در این رشته ورزشی و توسعه آن در تمام شهرستان ها باید اولویت کاری هئیت تنیس روی میز استان کردستان باشد که البته برای رسیدن به موفقیت بهتر در این زمینه باید از تمامی ظرفیت های در اختیار بهره برداری شود.

جولایی یادآور شد: فعال سازی هئیت های شهرستانی و بانوان در استان ضروری است و می تواند در توسعه ورزش موثر باشد.

وی ادامه داد: استفاده از تجربیات پیشکسوتان و و استعداد یابی در بین مدارس نیز می تواند در توسعه ورزش تنیس روی میز استان کردستان موثر باشد که برای رسیدن به موفقیت بهتر در این عرصه باید از ظرفیت های آموزش و پرورش نیز استفاده شود.

انتخابات هیئت تنیس روی میز استان کردستان با حضور دبیر فدراسیون برگزار و طی آن نژاد جهانی با کسب 16 رای از مجموع 19 آراء ماخوذه برای چهار سال آینده به عنوان رئیس این هیئت انتخاب شد.