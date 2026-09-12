به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی والیبال در مرحله نیمه نهایی قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ به مصاف استرالیا رفت و سه بر یک این تیم را شکست داد. پوریا حسین خانزاده و علی حاجی‌پور با کسب ۲۰ امتیاز، امتیازآورترین بازیکنان این دیدار شدند و لورنزو پوپ بازیکن شماره سه استرالیا نیز با کسب ۱۸ امتیاز، بهترین بازیکن این تیم بود. تیم ملی والیبال ایران در مجموع ست‌های این مسابقه ۹۲ امتیاز کسب کرد که به ترتیب ۵۶ امتیاز در حمله، ۷ امتیاز در دفاع، ۸ امتیاز سرویس و ۲۱ امتیاز از اشتباهات بازیکنان حریف بود.

بازیکنان تیم ملی والیبال استرالیا نیز در مجموع ست‌های این مسابقه ۸۵ امتیاز کسب کردند که شامل ۴۷ امتیاز حمله، ۱۱ دفاع، ۲ امتیاز سرویس و ۲۵ امتیاز از اشتباهات بازیکنان تیم ایران بود.