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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۳۴

والیبال قهرمانی آسیا - ژاپن

خانزاده و حاجی‌پور امتیازآورترین شدند؛ آمار فنی ایران برابر استرالیا

خانزاده و حاجی‌پور امتیازآورترین شدند؛ آمار فنی ایران برابر استرالیا

پوریا حسین خانزاده و علی حاجی‌پور امتیازآورترین بازیکنان دیدار ایران و استرالیا در مرحله نیمه نهایی قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی والیبال در مرحله نیمه نهایی قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ به مصاف استرالیا رفت و سه بر یک این تیم را شکست داد. پوریا حسین خانزاده و علی حاجی‌پور با کسب ۲۰ امتیاز، امتیازآورترین بازیکنان این دیدار شدند و لورنزو پوپ بازیکن شماره سه استرالیا نیز با کسب ۱۸ امتیاز، بهترین بازیکن این تیم بود. تیم ملی والیبال ایران در مجموع ست‌های این مسابقه ۹۲ امتیاز کسب کرد که به ترتیب ۵۶ امتیاز در حمله، ۷ امتیاز در دفاع، ۸ امتیاز سرویس و ۲۱ امتیاز از اشتباهات بازیکنان حریف بود.

بازیکنان تیم ملی والیبال استرالیا نیز در مجموع ست‌های این مسابقه ۸۵ امتیاز کسب کردند که شامل ۴۷ امتیاز حمله، ۱۱ دفاع، ۲ امتیاز سرویس و ۲۵ امتیاز از اشتباهات بازیکنان تیم ایران بود.

کد مطلب 6944672
سیده فرزانه شریفی

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