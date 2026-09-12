آنچه باید از فصل جدید لیگ نخبگان آسیا بدانید؛ طارمی در کنار رونالدو!

به گزارش خبرنگار مهر، فصل ۲۰۲۶/۲۷ لیگ نخبگان آسیا از روز دوشنبه آغاز خواهد شد و برترین تیم‌های فوتبال باشگاهی قاره آسیا در رقابت برای کسب معتبرترین عنوان باشگاهی این قاره به میدان خواهند رفت. کنفدراسیون فوتبال آسیا در آستانه آغاز مسابقات، مهم‌ترین نکات مربوط به فصل جدید این رقابت‌ها را که با تغییراتی نسبت به دوره‌های گذشته برگزار می‌شود، اعلام کرده است.

افزایش تعداد تیم‌ها از ۲۴ به ۳۲ تیم

تعداد تیم‌های حاضر در لیگ نخبگان آسیا در فصل ۲۰۲۶/۲۷ افزایش یافته و از ۲۴ تیم در دو دوره نخست برگزاری این رقابت‌ها در قالب جدید، به ۳۲ تیم رسیده است. بر این اساس، چهار تیم جدید به منطقه شرق و چهار تیم نیز به منطقه غرب آسیا اضافه شده‌اند تا فصل جدید با حضور ۳۲ تیم برگزار شود.

الاهلی به دنبال ثبت رکورد تاریخی

از زمان شکل‌گیری این رقابت‌ها در قالب‌های مختلف، تاکنون شش باشگاه موفق شده‌اند در دو فصل متوالی عنوان قهرمانی را به دست آورند، اما هیچ تیمی تاکنون نتوانسته است سه دوره پیاپی قهرمان این رقابت‌ها شود.

الاهلی عربستان که دو دوره اخیر لیگ نخبگان آسیا را با قهرمانی به پایان رسانده است، در فصل جدید به دنبال شکستن این رکورد خواهد بود و تلاش می‌کند نخستین تیم تاریخ باشد که سه دوره متوالی جام قهرمانی را از آن خود می‌کند.

پنج تیم برای نخستین بار

در فصل جدید پنج تیم برای نخستین بار در لیگ نخبگان آسیا حضور خواهند داشت. الشمال قطر، کیوتو سانگا ژاپن، راتچابوری تایلند، القادسیه عربستان و کنگ آن هانوی ویتنام تیم‌هایی هستند که نخستین تجربه خود را در این رقابت‌ها پشت سر خواهند گذاشت.

در این میان، الشمال قطر و کیوتو سانگا ژاپن برای نخستین بار در تاریخ خود در یک رقابت باشگاهی در سطح قاره آسیا حضور پیدا می‌کنند.

حضور ستاره‌های بزرگ فوتبال آسیا

فصل ۲۰۲۶/۲۷ نیز همانند دوره‌های گذشته شاهد حضور شماری از ستاره‌های بزرگ فوتبال جهان خواهد بود که برای کسب عنوان بهترین بازیکن و کمک به تیم‌های خود برای رسیدن به قهرمانی تلاش خواهند کرد.

کریستیانو رونالدو، ستاره پرتغالی النصر عربستان، یکی از شناخته‌شده‌ترین بازیکنان حاضر در این دوره است و در کنار او بازیکنانی که به تازگی به فوتبال باشگاهی آسیا پیوسته‌اند نیز در این رقابت‌ها حضور خواهند داشت. گابریل مارتینلی در الهلال عربستان، خولیان کوینیونس در القادسیه و مهدی طارمی در الوصل امارات از جمله این بازیکنان هستند.

عربستان و ژاپن با پنج نماینده

در قالب جدید لیگ نخبگان آسیا، عربستان و ژاپن هر کدام با پنج تیم در رقابت‌ها حضور دارند و بیشترین تعداد نماینده را در اختیار خواهند داشت.

عربستان با تیم‌های الاهلی، الهلال، القادسیه، النصر و الاتحاد در این رقابت‌ها حاضر خواهد بود و نمایندگان ژاپن نیز شامل کاشیما آنتلرز، کاشیوا ریسول، گامبا اوساکا، ویسل کوبه و کیوتو سانگا هستند.

به این ترتیب، این دو کشور در فصل جاری لیگ نخبگان آسیا بیشترین تعداد نماینده را در میان کشورهای حاضر در رقابت‌ها خواهند داشت.

بازگشت دائجون پس از بیش از دو دهه

دائجون هاناسی‌تیزن کره جنوبی تیمی است که پس از طولانی‌ترین فاصله زمانی در میان تیم‌های حاضر در فصل جدید، به رقابت‌های قاره‌ای بازگشته است.

این تیم پیش از این تنها یک بار و در فصل ۲۰۰۳/۲۰۰۲ در رقابت‌های باشگاهی قاره آسیا حضور داشته و پس از سال‌ها بار دیگر فرصت حضور در بالاترین سطح فوتبال باشگاهی آسیا را پیدا کرده است.

هشت تیم باتجربه در قهرمانی آسیا

در مرحله لیگ فصل جدید، علاوه بر الاهلی عربستان، هفت تیم دیگر نیز حضور دارند که سابقه فتح عنوان قهرمانی این رقابت‌ها را در کارنامه خود دارند.

السد قطر، استقلال ایران، پوهانگ استیلرز و چونبوک هیوندای موتورز کره جنوبی، الهلال عربستان، العین امارات، گامبا اوساکا ژاپن و الاتحاد عربستان از جمله تیم‌هایی هستند که پیش از این موفق به کسب عنوان قهرمانی آسیا شده‌اند.

هدف تیم‌ها؛ قرار گرفتن در جمع هشت تیم برتر

در مرحله لیگ، هدف اصلی تیم‌ها همچنان قرار گرفتن در جمع هشت تیم برتر منطقه خود خواهد بود. تیم‌هایی که در پایان این مرحله در بین هشت تیم نخست منطقه شرق یا غرب آسیا قرار بگیرند، جواز حضور در مرحله یک‌هشتم نهایی لیگ نخبگان آسیا را به دست خواهند آورد.

فصل ۲۰۲۶/۲۷ لیگ نخبگان آسیا از روز دوشنبه آغاز می‌شود و تیم‌های حاضر در دو منطقه شرق و غرب آسیا برای رسیدن به مرحله حذفی و در نهایت کسب عنوان قهرمانی این رقابت‌ها به مصاف یکدیگر خواهند رفت.