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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۳۴

سهم ۲۵ درصدی فدراسیون انجمن‌های ورزشی در ورلد گیمز آلمان

سهم ۲۵ درصدی فدراسیون انجمن‌های ورزشی در ورلد گیمز آلمان

فدراسیون انجمن‌های ورزشی با حضور ۹ رشته از مجموع ۳۶ رشته ورزشی حاضر در بازی‌های جهانی «ورلد گیمز ۲۰۲۹» آلمان ۲۵ درصد از سهم ورزش ایران در این رقابت‌ها را به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بازی‌های جهانی «ورلد گیمز ۲۰۲۹» در شهر کارلسروهه آلمان برگزار خواهد شد و ۳۶ رشته ورزشی در فهرست رشته‌های این دوره از مسابقات قرار گرفته‌اند که ۳۱ رشته آن در ورزش ایران نیز حضور دارند.

در این میان فدراسیون انجمن‌های ورزشی با ۹ رشته بیشترین سهم را در میان رشته‌های تحت پوشش خود خواهد داشت. چتربازی از رشته‌های ورزش‌های هوایی، بیس‌بال ۵، پتانک، فلوربال، لاکراس، جهت‌یابی، سومو، طناب‌کشی و کیبل‌ویک‌بورد رشته‌هایی هستند که زیرمجموعه این فدراسیون قرار دارند و در فهرست رشته‌های ورلد گیمز ۲۰۲۹ گنجانده شده‌اند.

بر این اساس ۹ رشته از ۳۱ رشته ورزشی ایران در فهرست بازی‌های جهانی تحت پوشش فدراسیون انجمن‌های ورزشی قرار دارند که به معنای سهم ۲۵ درصدی این فدراسیون از حضور ورزش ایران در ورلد گیمز ۲۰۲۹ است.

بازی‌های جهانی ورلد گیمز رویداد چندرشته‌ای ورزش‌های غیرالمپیکی محسوب می‌شود و حضور رشته‌های تحت پوشش فدراسیون انجمن‌های ورزشی در دوره ۲۰۲۹ این فدراسیون را به یکی از بخش‌های مهم کاروان ورزش ایران در این رقابت‌ها تبدیل کرده است.

کد مطلب 6944666

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