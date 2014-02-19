فیلم ساز باید چون رودخانه باشد/ جشنواره فیلم کودک به همدان بازگردد

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش ارجمند که به منظور شرکت در اختتامیه فیلم فجر به همدان سفر کرده بود و با استقبال علاقه مندان مواجه شد، شامگاه سه شنبه در جمع اصحاب رسانه که دور او حلقه زده بودند در خصوص لزوم برگزاری این جشنواره در مکانهایی غیر از پایتخت، عنوان کرد: با به نمایش در آمدن فیلم های فجر در ديگر نقاط می توان دریافت که در شهرستان ها گرایش به چه فیلم هایی بیشتر است و خود نیز به علت حضور در فیلم برداری نتوانستم فیلم های فجر این دوره را ببینم.

وی در خصوص لزوم بازگشت جشنواره کودک به همدان گفت: جشنواره فیلم کودک و نوجوان باید به همدان باز گردد و از اینکه استاندار به دنبال باز گرداندن آن است خوشحالم.

این بازیگر سینما با تاکید بر اینکه جشنواره فیلم کودک و نوجوان سابقه طولانی در همدان دارد و به اسم این شهر نام گذاری شده بود، بیان داشت: برادر زاده و دختر برادرم در فیلم های دوره های قبل جشنواره کودک در همدان بازی کردند.

ارجمند با تاکید براینکه دوست ندارم جای هیچ شخصیت فیلمي نه در ایران و نه در جهان بازی کنم، اذعان داشت: بلکه دوست دارم جای خودم بازی کنم.

این بازیگر مطرح سینما با اشاره به اینکه در کشور کارگردانان جوان مطرحی داریم که اکنون در حال پا نهادن جای قدیمی ها هستند، اذعان داشت: نسل قدیمی کارگردانان سینما از این اتفاق خوشحال هستند.

وی در پاسخ به مهر در خصوص اقبال مردمی در جشنواره 32 فجر به فیلم های دفاع مقدس گفت: جنگ مسئله مهمی در تاریخ ما است و علت استقبال مردم نیز از گونه فیلم ها این است که آنان نمی توانتد آن واقعه را فراموش کنند چرا که در و دیوار شهرهای ایران نشان از دفاع مقدس دارد.

وی در خصوص گلایه های ابراهیم حاتمی کیا از عدم توجه به فیلم "چ" در این جشنواره اذعان داشت: فیلم ساز نباید دنبال توجه هات باشد بلکه او اگر سخنی دارد آن را بیان کرده، مردم نگاه می کنند و عبور می کنند، فیلم ساز باید چون رودخانه باشد نه اینکه منتظر توجهات باشد.