به گزارش خبرنگار مهر سرلشگر محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حاشیه دیدار با اعضای بسیج دانشجویی کشور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اینکه پیش بینی شما از مذاکرات پیش رو چیست؟ گفت: درباره این مذاکرات واقعاً نمی دانم چه می شود، نمی توان به آمریکا خوش بین بود، به نظر می آید ما در مذاکرات به مشکل می‌خوریم البته امیدوارم که اینطور نباشد.

سرلشگر جعفری در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چه مجازانی برای سران فتنه در نظر گرفته خواهد شد، گفت: مجازات آنها همان حبسی است که دارند می کشند.