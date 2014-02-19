  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۳۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۰۳

سرلشگر جعفری در جمع خبرنگاران؛

پیش بینی از مذاکرات فعلی ندارم/ در مذاکرات هسته‌ای به مشکل می‌خوریم

پیش بینی از مذاکرات فعلی ندارم/ در مذاکرات هسته‌ای به مشکل می‌خوریم

فرمانده سپاه پاسداران با بیان اینکه واقعاً نمی شود به آمریکا خوش بین بود، گفت: به نظر می آید ما در مذاکرات به مشکل می‌خوریم البته امیدوارم که اینطور نشود.

به گزارش خبرنگار مهر سرلشگر محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حاشیه دیدار با اعضای بسیج دانشجویی کشور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اینکه پیش بینی شما از مذاکرات پیش رو چیست؟ گفت: درباره این مذاکرات واقعاً نمی دانم چه می شود، نمی توان به آمریکا خوش بین بود، به نظر می آید ما در مذاکرات به مشکل می‌خوریم البته امیدوارم که اینطور نباشد.

سرلشگر جعفری در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چه مجازانی برای سران فتنه در نظر گرفته خواهد شد، گفت: مجازات آنها همان حبسی است که دارند می کشند.

 

کد مطلب 2239631

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها