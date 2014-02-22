به گزارش خبرنگار مهر در قم، ابراهیم حاتمی‌کیا شامگاه جمعه در اختتامیه دومین جشنواره فیلم فجر استان قم که در تالار شهید آوینی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم برگزار شد، در سخنانی اظهار داشت: در روزهای اخیر که توفیق شد در مراسم‌های مختلف حضور یابم بدون ذهنیت قبلی به صحنه آمدم.

وی گفت: از دست اندرکاران برگزاری جشنواره فیلم فجر در استان قم و همچنین از همه کسانی که با فیلم "چ" همراهی کردند تشکر می‌کنم.

کارگردان فیلم "چ" با اشاره به سخنان همسر شهید وصالی ابراز داشت: وقتی خانم وصالی احساس خود را اینگونه بیان کردند، خدا را شکر کردم که توانستم دل این همسر شهید را برای نقش اصغر وصالی جلب کنم و از خداوند می‌خواهم که مرا قدردان این حال و احوال قرار دهد.

وی عنوان کرد: من خود را جزئی از این مرز و بوم می‌دانم و به انقلاب اسلامی اعتقاد دارم، امروز جنگ تمام شده است و ما همچنان باید ارزش‌های دفاع مقدس را پاس بداریم.

وجدان عمومی جامعه به شیار 143 واکنش نشان داد

حاتمی کیا همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با تجلیل از فیلم شیار 143 اظهار داشت: دیدیم که چگونه وجدان عمومی جامعه به این فیلم واکنش نشان داد.

وی ادامه داد: وقتی می‌خواستم فیلم "چ" را بسازم می‌دانستم که در حوزه‌ای وارد می‌شوم که باید افرادی همانند همسر شهید وصالی و یاران و همرزمان شهید چمران را راضی کند و ورود به این گونه کارها حساسیت‌های خاصی دارد.

فیلم رستاخیز در تک تک پلان هایش قصد قربت داشته است

کارگردان فیلم آژانس شیشه‌ای، با انتقاد از نحوه برخورد با فیلم رستاخیر احمدرضا درویش گفت: ورود به این حوزه ریسک‌های خودش را دارد و فیلم رستاخیز در تک تک پلان هایش قصد قربت داشته است.

وی تصریح کرد: نباید این مسیر به گونه‌ای سرکوب شود که دیگر کسی جرأت ورود به این عرصه را نداشته باشد.

امیدوارم رستاخیز اکران شود

حاتمی کیا افزود: باید یکدیگر را تحمل کنیم و شرایط را به گونه ای ایجاد کنیم که اجازه دهیم دیگران بیایند و در این عرصه برایمان فیلم بسازند.

کارگردان فیلم "چ" ، ابراز امیدواری کرد که فیلم رستاخیز با تغییراتی که آقای درویش در آن ایجاد می‌کند بتواند اکران بگیرد چرا که این پرواز نیازمند فرود است و باید به بهترین وجه بنشیند و در این خصوص نباید شاهد سقوط باشیم.