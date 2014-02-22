به گزارش خبرگزاری مهر، نانوذرات رایجترین عناصر در علم و فناوری نانو بوده و خواص جالب توجه آنها باعث شده است کاربردهای بسیار متنوعی در صنایع شیمیایی، پزشکی و دارویی، الکترونیک و کشاورزی داشته باشند.
یکسری روشها از قبیل فیزیکی، شیمیایی و زیستی برای سنتز نانو ذرات وجود دارد. در روشهای فیزیکی و شیمیایی نانو ذرات در فضای آزاد از قبیل خلاء یا مایع رشد میکنند. بنابراین ممکن است نانوذرات با اندازههای متفاوت ایجاد شوند.
در روشهای بیولوژیکی نانو ذرات با استفاده از مولکولهای زیستی از قبیل قفسهای پروتئینی پستانداران، قفسهای پروتئینی که از باکتری وویروسها به دست میآیند، تولید میشوند. در واقع نانو ذارت در حفره درونی این قفسهای پروتئنی سنتز میشوند از این رو اندازه ذرات متناسب با اندازه این حفرات است.
در تحقیقات اخیر پژوهشگران دانشگاه رازی کرمانشاه از روش بیولوژیکی برای سنتز نانو ذرات کبالت استفاده شد. برای این منظور از قفس پروتئینی آپو فریتین استفاده شد.آپو فریتین برای سنتز نانو ذرات نقش الگو را داشته و از لخته شدن ذرات جلوگیری میکند. در نهایت با استفاده از این نانو ذرات حسگر زیستی را طراحی و تولید کردند.
هدف از این کار تحقیقاتی تولید نانو ذرات کبالت با استفاده از قفس پروتئینی فریتین است. این نانوذرات در زمینههای گوناگون از جمله پزشکی و صنعت از اهمیت ویژهای برخوردار هستند. هدف از قسمت دوم کار ساخت زیست حسگر با استفاده از کمپلکس فریتین-کبالت برای اندازهگیری ترکیبات مختلف نظیر آب اکسیژنه و فنول در صنایع پزشکی و بخش صنعت است.
