زمان اعزام دیپلمات های آمریکایی به ایران فرا رسیده است/واشنگتن خواستار معذرت خواهی تهران نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، الجزیره گزارشی را از موسسه "روابط عمومی اتحاد ایرانیان و آمریکائی ها" (PAAIA) را منتشر کرده که در آن آمده است: سیاست آمریکا در قبال ایران به دلیل نبود دیپلمات های آمریکایی در تهران به نوعی زمین گیر شده است.

در ادامه این گزارش که توسط "باربارا اسلاوین" نگاشته شده آمده است: این یک ایده است که تا کنون چندین بار مد نظر قرار گرفته اما هیچگاه اجرایی نشده و آن اعزام دیپلمات های آمریکایی به ایران است. این ایده از آن رو اجرایی نشده که احتمال مخالفت با آن از سوی تهران وجود داشته و حتی ممکن است به عنوان یک اقدام ناپخته تلقی شود.

اسلاوین در ادامه می نویسد: این سازمان غیر دولتی مسقر در آمریکا معتقد است که زمان آن فرا رسیده تا از ایران بخواهیم به دیپلمات های آمریکایی اجازه بازگشت به تهران را بدهد. بر همین اساس آمریکا می تواند یک دفتر حافظ منابع در ایران داشته باشد اقدامی که می تواند به عنوان یک گام کوچک برای بازگشت روابط دیپلماتیک دو کشور به حالت عادی قلمداد شود.

در همین رابطه دیپلمات های ارشد گفته اند که این موضوع می تواند در مذاکرات ایران و آمریکا روی میز قرار بگیرد البته به شرطی که در ابتدا توافق جامع هسته ای حاصل شود.

دفتر روابط عمومی اتحاد ایرانیان و آمریکائی ها در واشنگتن بوده و توسط یکی از کارمندان سابق وزارت خارجه آمریکا به نام "رامین عسگرد" اداره می شود. عسگرد که چندی قبل رئیس دفتری به نام "اداره حضور منطقه ای ایران" در دبی بوده معتقد است که به دلیل حضور نداشتن دیپلمات های امریکایی در ایران، سیاست های واشنگتن در قبال ایران چلاق شده اند. در حال حاضر سوئیس حافظ منافع آمریکا در ایران محسوب می شود اما تنهاخدمات محدودی به آمریکائی ها در ایران توسط سفارت سوئیس داده می شود.

اداره حضور منطقه ای ایران، نام مرکزی است که آمریکا در دبی ایجاد کرده تا امور مربوط به آمریکائی های حاضر در ایران را رصد کند.

عسگرد در این رابطه در سخنرانی هفته گذشته خود در شورای آتلانتیک گفت: ما هیچ محلی برای تصمیم گیری سیاسی نداریم. بدون حضور دیپلمات های آمریکایی در ایران، گروه های مختلف مردم نمی توانند از خدمات آمریکا در ایران استفاده کنند. خدماتی که ابتدایی ترین مورد آن دریافت ویزا است.

اسلاوین در ادامه گزارش خود می نویسد: به دلیل حضور نداشتن دیپلمات های آمریکایی در ایران، مردم دو کشور هزینه های زیادی را پرداخت می کنند. مثلا برای سفر به آمریکا مرم ایران برای گرفتن ویزا مجبور هستند تا به یک کشور سوم بروند اقدامی که هم هزینه های زیاد را به مسافرین وارد کرده و هم غیر قابل اعتماد است. این وضعیت به حدی بغرنج شده که "جان لیمبرت" معاون سابق وزیر امور خارجه آمریکا در امور ایران، از آن به عنوان یک رسوایی و افتضاح یاد می کند.

جان لیمبرت

بر اساس این گزارش، موسسه PAAIA که اعضای آن از ایرانیان و آمریکائیها تشکیل شده از طرح اعزام دیپلمات های ایالات متحده به تهران حمایت می کنند و برای مثال در سال 2011 میلادی 73 درصد از اعضای این مرکز از این طرح حمایت کرده بودند.

در ادامه این گزارش به مشکلاتی که مردم ایران و آمریکا برای سفر به تهران و اشنگتن دارند اشاره شده است. لیبمرت در این خصوص می گوید: مشکل است که در مود این سیستم فکر کنیم. این مقام سابق آمریکایی در ادامه این پرسش را مطرح می کند: آیا اذیت و آزار مردم منافع آمریکا را تامین می کند؟

لیبمرت که یکی از 52 آمریکایی بازداشت شده در زمان تسخیر سفارت آمریکا در تهران بوده در ادامه می گوید: ایران باید امنیت دیپلمات های آمریکایی را در صورت بازگشت به تهران تضمین کرده و همچنین از دادن شعارهای ضد آمریکایی در جریان تظاهرات هرساله در ایران نیز پرهیز شود.

معاون سابق وزیر امور خارجه آمریکا می گوید: من به دنبال معذرت خواهی ایران به دلیل بازداشت خود نیستم. اما خواستار دیدن نشانه های از جانب رهبری ایران و سپاه پاسداران در مورد امنیت دیپلمات های آمریکایی در صورت بازگشت به ایران هستم.

به اعتقاد لیمبرت، بازگشت دیپلمات های آمریکایی به ایران پیش از رسیدن تهران و کشورهای 1+5 به توافق جامع هسته ای در حالی که در داخل ایران توافقنامه هسته ای موافقان و مخالفانی را دارد نوعی ریسک به حساب می آید.

اما عسگرد با اشاره به اینکه ایران باید بر اساس کنوانسیون وین، امنیت دیپلمات ها و کارمندان سفارت خانه ها را تامین کند، می گوید دلیلی برای صبر کردن وجود نداشته و دیپلمات های آمریکایی باید سریعتر به ایران اعزام شوند.

در ادامه این گزارش آمده است: از سال 2005 میلادی طرح اعزام دیپلمات های آمریکایی به ایران برای حضور در دفتر حافظ منافع ایالات متحده در تهران، چندین بار مد نظر قرار گرفته است. برای مثال در پائیر سال 2005 این طرح به طور جدی در وزارت خارجه آمریکا مورد بحث قرار گرفت و حتی در مورد راه های ممکن برای دایر کردن دفتر حافظ منافع امریکا در تهران نیز رایزنی شد اما به دلیل افشای این طرح از سوی روزنامه وال استریت ژورنال، طرح به کلی لغو شد.

در همین رابطه در سال 2007 میلادی و زمان ریاست جمهوری جرج بوش در آمریکا این طرح مجدا مورد بحث قرار گرفت که "استفان هادلی" به طور مستقیم در جریان آن بود اما در آن سال نیز این طرح راه به جایی نبرد. در آگوست 2008 و پس از آنکه پیش شرط توقف غنی سازی اورانیوم در ایران در صورت حضور آمریکا در مذاکرات با ایران، برداشته شد بار دیگر موضوع دایر شدن دفتر حافظ منافع مطرح گردید اما وقوع جنگ میان روسیه و گرجستان موجب شد تا مواردی که اولویت بیشتری داشتند در دستور کار آمریکا قرار بگیرد.

در پایان این گزارش آمده است: این طرح در دوره ریاست جمهوری اوباما به دلیل آنکه اصل آن متعلق به دولت بوش بود مورد توجه قرار نگرفت اما اکنون و با توجه به انجام مذاکرات هسته ای و حصول توافقات ابتدایی به نظر می رسد زمان مناسب برای مطرح شدن دوباره طرح دایر شدن دفتر حافظ منافع آمریکا در ایران فرا رسیده است.