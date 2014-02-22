26 متسابق در مرحله نهایی رشته مفاهیم قرآن به رقابت می پردازند

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی یاراحمدی با بیان اینکه نفرات برگزیده آزمون کتبی مفاهیم قرآن کریم که دی ماه سال جاری در تهران برگزار شد، به این مرحله راه یافته اند، اظهار داشت : در آزمون کتبی کشوری بیش از 200 نفر شرکت کردند که 26 نفر از خواهران و برادران به مرحله نهایی کشوری این رشته راه یافتند که این مرحله بصورت شفاهی برگزار می گردد.



وی ادامه داد: این آزمون در مرحله کشوری در دو بخش پرسش و پاسخ و کنفرانس برگزار خواهد شد که آزمون برادران در صبح روز یکشنبه 4 اسفندماه در سال جنبی مسابقات حفظ و آزمون خواهران در روز دوشنبه 5 اسفندماه در هتل محل اسکان برگزار می شود.



یاراحمدی تصریح کرد: در نهایت در این مرحله 10 نفر برگزیده و تجلیل خواهند شد.