اروپا هشدار پروازی در خلیج فارس را تا ۳۰ سپتامبر تمدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا (EASA) اعلام کرد: هشدار ایمنی پرواز در منطقه خلیج فارس و دریای عمان را تا ۳۰ سپتامبر (۸ مهرماه) تمدید کرده است.

بر اساس دستورالعمل به‌روزشده، توصیه‌های مربوط به حریم هوایی کشورهای بحرین، کویت، قطر و امارات متحده عربی همچنان برقرار است، هرچند محدوده هشدار نسبت به توصیه قبلی محدودتر شده و تمرکز اصلی آن بر آب‌های خلیج فارس قرار گرفته است.



این آژانس با توجه به ادامه خطرات امنیتی، از شرکت‌های هواپیمایی خواسته است هنگام فعالیت در این منطقه احتیاط لازم را رعایت کنند.

آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا همچنین همچنان درباره پرواز بر فراز آب‌های دریای عمان در محدوده اطلاعات پروازی مسقط هشدار داده است.

بر اساس آخرین فهرست هشدارهای فعال این هشدار، هشدارهای مرتبط با حریم هوایی خلیج فارس، ایران، عراق و لبنان نیز تا ۳۰ سپتامبر (۸ مهرماه) معتبر هستند.

هوانوردی اتحادیه اروپا (EASA) همچنین توصیه‌ به شرکت‌های هواپیمایی درباره پرهیز از فعالیت در حریم هوایی ایران، عراق و لبنان را تا پایان سپتامبر تمدید کرد.

این آژانس با وجود ادامه محدودیت‌ها، اعلام کرده است که پروازهای ورودی به بیروت و پروازهای خروجی از این شهر می‌توانند انجام شوند؛ مشروط بر اینکه مسیر پروازی از سمت دریا آغاز شود یا مسیر خروج هواپیما پس از برخاستن به سمت دریا ادامه پیدا کند.