شناسایی کارخانه های تعطیل شده نهاوند اولویت کاری فرماندار جدید باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدناصر نیکبخت ظهر شنبه در مراسم تودیع ومعارفه فرماندار شهرستان نهاوند اظهار داشت: در دولت تدبیر و امید تغییر اجتناب ناپذیراست چراکه حسن تغییر بیشتر از عیب آن است و تغییر فرماندار نهاوند دلیل بر ناتوانی وی نیست.

نیکبخت گفت: در دولت تدبیر و امید به نظر مسئولان تغییرحاصل می شود تا در جهت بهبود وضعیت شهرستان تحرک و شکوفایی حاصل شود.

وی افزود: فرماندار سابق نهاوند از مدیران موفق و متعهد استان همدان است که اجازه خروج وی از استان همدان را نمی دهم و در مجموعه مدیریتی استان از توان وی استفاده می شود.

استاندار همدان بیان داشت: فرماندار جدید نهاوند مسائل زیر بنایی نهاوند را در محورهای مختلف باید مشخص کند و شهری در حد نهاوند تاریخی که دروازه ورود اسلام به ایران بوده را ترسیم کند.

محمد ناصر نیکبخت افزود: تمام کارخانه جات تولیدی و صنعتی نهاوند با نظر و مشورت مدیران مختلف شهرستان شناسایی و برای پیگری مشکلات و موانع فعالیت آنها برنامه ریزی شود.

نیکبخت ادامه داد: دولت توان سرمایه گذاری را ندارد و برای توسعه و پیشرفت نهاوند باید زمینه حضور و مشارکت بخش خصوصی را فراهم کرد.

وی با اشاره به اینکه وجود چندین جوان بیکار در خانواده ها موجب یاس و ناامیدی می شود، گفت: اشتغال جوانان در نهاوند باید مورد توجه و پیگیری مداوم قرار داشته باشد تا بتوانیم آسایش و امنیت مردم را به نحو شایسته ای تامین کنیم.

استاندار همدان بیان داشت: نهاوند نیاز به همدلی و وحدت و برادری دارد و این مهم باید توسط فرماندار در سر لوحه کاری برنامه قرار داشته باشد و باید بدون توجه به گرایش های سیاسی و جناح های مختلف رضایت مندی همه مردم و توسعه کلی نهاوند را برنامه ریزی کند.

محمد ناصر نیکبخت عنوان کرد: در بین گزینه های فرمانداری نهاوند امامعلی عبدالملکی از همه اصلح تر و موفق تر بود و استقبال بی نظیر و شکوهمندی که امروز از مراسم تودیع و معارفه فرماندار برگزار شد گویای همین مطلب است.

نیکبخت اظهار داشت: هر چه نظام مقدس اسلامی دارد حاصل عمر و زحمات حضرت امام راحل و خون شهدای انقلاب اسلامی است و وظیفه ما حراست و پاسداری از این آرمانها و ارزشهای انقلاب اسلامی است.

وی به بی اعتمادی ملت ایران به دولت آمریکا اشاره کرد و گفت: به رغم تمام این بدبینی و بی اعتمادی در مذاکرات هسته ای باز هم ملت و مسئولان ایران اسلامی با موفقیت و سربلندی کامل از این مذاکرات بیرون می آیند.

استاندار همدان افزود: ملت ایران با انتخاب گفتمان دولت تدبیر و امید در انتخابات خرداد امسال در واقع به گفتمانی رای دادند که در آن جلوه های مختلف و شاخصی نهفته بود که بهبود سطح زندگی مردم و ثبات اقتصادی کشور و اهمیت به کار و تولید ایرانی از جمله آنهاست.

محمد ناصر نیکبخت ادامه داد: ورودم به استان همدان با شعار همت همگانی برای توسعه استان همراه شد و این بهره گیری از تمام ظرفیت های خلاق، توانمند و متعهد و باتجربه برای ساختن استانی اباد و توسعه یافته بر اساس استانداردهای جهانی است.

نیکبخت با اشاره به رفتن مهدی سنایی نماینده سابق مردم شهرستان نهاوند به کشور روسیه بعنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران گفت: سنایی در دوران نمایندگی خود در نهاوند تلاش ها و پیگیری های مستمر و مهمی برای توسعه و پیشرفت شهرستان نهاوند داشته و در سطح ملی دارای برش و نفوذ بالایی بود که باعث شد مسئولان برای نظرات و درخواست ها وی ارزش و احترام فراوانی قائل باشند.

وی عنوان کرد: با پیگیری سفیر ایران در روسیه قرار است توافق نامه ای بین یکی از استانهای مهم روسیه با همدان انجام شود که برای آماده نمودن مقدمات کار هفته آینده هئیتی از استانداری همدان به کشور روسیه اعزام خواهد شد.

استاندار همدان افزود: بعد از عقد قرار داد و تفاهم نامه با استان روسی از ظرفیت و توانایی دو طرف در حوزه شهرستان نهاوند در زمینه های که این شهرستان ظرفیت آن را دارد استفاده خواهد شد.

محمد ناصر نیکبخت از برگزاری قطعی انتخابات میان دوره ای مجلس در آذر سال اینده برای شهرستان نهاوند خبر داد و گفت: مجموعه استانداری و فرمانداری نهاوند برای برگزاری انتخابات میاندوره ای شهرستان نهاوند هیچ گونه مشکل و مانعی ندارد.