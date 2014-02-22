نهاوند فرصت های توسعه و پیشرفت را از دست داده است

به گزارش خبرنگار مهر، امامعلی عبدالملکی ظهر شنبه در مراسم معارفه خود در سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار داشت: مردم صاحبان اصلی نظام و انقلاب هستند که علی رغم تمام زحمات و تلاش ها و اقدامات و کارهای انجام شده تاکنون از وضعیت فعلی شهرستان نهاوند راضی نیستند.

عبدالملکی گفت: این جمله به معنی نادیده گرفتن خدمات و تلاش های مسئولان گذشته نیست بلکه منظور این است که نهاوند فرصت های توسعه و پیشرفت را در گذشته از دست داده است.

وی از فرصت و موقعیت بعنوان دو واژه در کنار هم نام برد و گفت: زمانی فرصت انجام طرح و پروژه ای در شهرستان به وجود آمده اما شهرستان موقعیت استفاده از آن را به دلایل گوناگون نداشته و در بعضی موارد هم عکس این موضوع اتفاق افتاده است.

فرماندار شهرستان نهاوند شانس را نقطه تلاقی فرصت و آمادگی بیان کرد و گفت: فرصت ها زیاد بوده است اما شهرستان آمادگی استفاده از آن را نداشته است.

امامعلی عبدالملکی از تشکیل کمیته تخصصی شناسایی واحدهای تولیدی و بلا استفاده در شهرستان نهاوند خبرداد و گفت: ما باید از تمام ظرفیت و توان نهاوند در حوزه های مختلف استفاده کنیم.

عبدالملکی ادامه داد: محور برنامه و اقدامات شهرستان وحدت و برادری و همبستگی است و باید بدون درنظر گرفتن جناح های سیاسی، اختلاف سلیقه گروهی به قانون کار و خرد جمعی احترام بگذاریم و تحمل و احترام نظر دیگران و حتی مخالفان را در خود تقویت کنیم.

وی عنوان کرد: شهر نهاوند نیازمند هوای تازه است چراکه این شهر در ترافیک و بافت فرسوده و خیابانهای کم عرض محبوس شده به همین منظور ساختمان دخانیات بدون شک و هرچه سریعتر باید تخریب شود تا مرکز جدید شهر نهاوند در این محل احداث شود.

فرماندار شهرستان نهاوند اظهار داشت: با اینکه فرمانداری قرار نیست به صورت مستقیم وارد مسائل شهرسازی شود اما به احترام مطالبه و درخواست مردم و رهایی شهر نهاوند از وضعیت فعلی مسائل مدیریت و توسعه شهر را با جدیت پیگیری می کنم چون نهاوند کارهای انجام نشده بسیاری دارد.

فرماندار سابق شهرستان نهاوند نیز در ادامه این مراسم اظهار داشت: شرط پیشرفت درجامعه توجه به مسائل فرهنگی است که در نهاوند تحرک فضای فرهنگی به خوبی صورت گرفته و نشاط فرهنگی و توجه به مناسبت های فرهنگی سرکشی ازخانواده های شهداء و برگزاری یادواره ها از مهمترین آنها بوده است.

مجتبی مولوی ادامه داد: تاسبس دانشگاه ملی درشهرستان و تخصیص ردیف اعتباری در بودجه سالانه کشور درسال 93 ،برگزاری انتخابات سالم و بدون تنش ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا، برگزاری 550 برنامه مختلف فرهنگی - اجتماعی دردهه فجر، تکمیل پروژه مقاوم سازی مسکن روستایی و اجرای طرح هادی و بهره مندی 95 درصدی جمعیت روستاهای نهاوند از نعمت گاز از مهمترین کارهای انجام شده در 14 ماه گذشته است.

مولوی گفت: نهاوند طرح ها و پروژه های ناتمامی دارد که باید فرماندار جدید برای بهره برداری آنها پیگیری و اقدامات لازم را انجام دهد که نمونه های آن تعریض و ساماندهی راه های ورودی و خروجی شهرستان نهاوند و ترمیم بافت فرسوده و تغییر مبلمان شهری نهاوند است.

وی ساخت بیمارستان 160 تختخوابی، احداث راه آهن، احداث سد گرین و شروع عملیات اجرایی کارخانه جی تی ال نهاوند را از دیگر طرح ها و پروژه های شهرستان نهاوند عنوان کرد که برای ادامه روند اجرایی آنها همت و پیگیری استاندار و فرماندار جدید نهاوند ضروری است.

فرماندار سابق نهاوند بیان داشت: نهاوند شایستگی تبدیل شدن به یک شهر نمونه وشاخص ملی را دارد و در حوزه های مختلف از جمله کشاورزی، شیلات و دامپروری قطب استان همدان است.

مجتبی مولوی عنوان کرد: در انقلاب اسلامی خدمتگزاری بی منت به مردم یک نعمت و توفیق ارزشمند برای انسان است چون مهمترین نعمتی که خداوند به ملت ایران عطا کرده همین نعمت انقلاب و حکومت اسلامی است.

مولوی در پایان با اشاره به اینکه با تمام توان و تلاش برای حل مشکلات مردم و پیگیری انها تلاش کرده ام و به توفیق نسبی هم رسیده ایم از مردم شهرستان نهاوند حلالیت و برای آنها آرزوی موفقیت و سربلندی کرد.