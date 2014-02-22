حاشيه مانع كار مسئولان است/ به دنبال بهره گیری از پتانسیل ها بدون در نظر گرفتن گرایش سیاسی هستم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ناصر نیکبخت شامگاه شنبه در مراسم تودیع و معارفه فرماندار قدیم و جدید تویسرکان عنوان کرد: در 24 خرداد مردم با اکثریت قاطع در انتخابات شرکت کردند و مشارکت همگانی مناسبی صورت گرفت و این حماسه ای شد که در یاد دشمنان یه یادگار می ماند.

وی ادامه داد: هر لبیکی یک پشتوانه نظام محسوب میشود و در گفتمان دولت تدبیر اولویت به معیشت و اقتصاد مردم داده شده است.

نظام اسلامی وابسته به اراده ملت است

استاندار همدان با تاکید براینکه در 22 بهمن شاهد حماسه سیاسی دیگری بودیم، اذعان داشت: نظام اسلامی وابسته به اراده ملت است و ملت ایران با حضور خود در راهپیمایی 22 بهمن گزینه های روی میز خود را به رخ استکبار کشيد و حمایت همه جانبه از حقانیت نظام اسلامی داشتند.

محمد ناصر نیکبخت اذعان داشت: در جنگ تحمیلی 50 کشور به صدام سلاح میدادند و همه مردم در آن دوران از این آب و خاک دفاع کردند و حتی یک وجب از آن به دست دشمن نیفتاد.

وی با تاکید براینکه هیچ اعتمادی به آمریکا نیست اما قول می دهم که به یاری خدا حقانیت ایران بیش از پیش به جهانیان ثابت خواهد شد، افزود: در استان همدان شاهد وضع مناسبی برای اشتغال در استان نیستیم و از نظر میزان بیکاران جایگاه مناسبی نداریم و در حالی که 21 هزار شاغل در آمار تامین اجتماعی در سالجاری ایجاد شده شاهد از کار برکنار شدن 25 هزار نفر هستیم که این میزان نشان از چهار هزار شغل منفی دارد.

استاندار همدان افزود: 600 واحد از یک هزار و 500 واحد تولیدی در استان همدان تعطیل است و توسعه اقتصادی و عمرانی مد نظرم قرار دارد.

حاشیه مانع کار مسئولان است

نیکبخت با اشاره به اینکه سر لوحه کاری خدمت برای مردم است، افزود: حاشیه مانع کار مسئولان است و مذهب ریشه زیادی در مردم تویسرکان دارد و این شهر در 400 سال قبل دارای حوزه علمیه بوده است.

وی با دادن قول برای اختصاص زمین و ساخت حوزه علمیه برای این شهر، اذعان داشت: به دنبال آوردن سرمایه گذار به تویسرکان هستم و طرح انتقال آب از سد سرابی نیز با آمادگی یکی از سرمایه گذاران به زودی اجرایی میشود.

استاندار در پایان سخنانش از فرماندار جدید در خواست کرد تا طرح های عمرانی خود را برای توسعه اقتصادی و سیاسی این شهرستان به وی ارائه کند.

فرماندار جدید این شهرستان که از شاغلان در استانداری خوزرستان بوده در اولین سخنرانی خود در جمع مردم تویسرکان بیان داشت: به دنبال بهره گیری از پتانسیل های این شهرستان بدون در نظر گرفتن گرایش سیاسی افراد هستم و هر که خیر خواه مردم باشد از او استفاده می کنم.

سید مهرداد موسوی اذعان داشت: در سه طرح کوتاه، میان و بلند مدت به دنبال توسعه تویسرکان هستم و همه مدیران را دوستان خود می دانم و دست یاری به سوی آنان دراز می کنم.

امام جمعه شهر تویسرکان نیز در این مراسم با اشاره به توفیق خدمت به مردم در ایران اسلامی، اذعان داشت: خدمت به خلق سعادت بزرگی است و فرماندار سابق با نیتی خالصانه به مردم خدمت کرد.

حجت الاسلام مرتضی موحدی با تاکید براینکه تویسرکان مردمانی قدردان زحمات مسئولان را دارد،اظهار داشت: در این شهر 150 سال سابقه برگزاری نماز جمعه وجود دارد.

در این مراسم از زحمات حسینعلی شرکایی در مدت خدمت 361 روزه خود در فرمانداری تویسرکان تقدیر و سید مهرداد موسوی به عنوان فرماندار جدید این شهر منصوب شد.