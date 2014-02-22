مجمع عمومی سالیانه هیئت والیبال قزوین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر،t مجمع عمومی سالیانه هیئت والیبال قزوین شنبه شب با حضور حلیم شرعی نایب رئیس فدراسیون والیبال، ارسلان حسینی سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین، عبدالقهار ناصحی رئیس هیئت والیبال استان قزوین و جمعی از اعضای مجمع در سالن اجتماعات اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین برگزار شد.



حلیم شرعی، نائب رئیس فدراسیون والیبال کشور در این مجمع گفت: ظرفیت های بی شماری در والیبال استان قزوین وجود دارد که در صورت یک برنامه ریزی مناسب می توان از این ظرفیت استفاده بهتری کرد .



وی افزود: والیبال قزوین امروز باید حداقل یک تیم را در سطح لیگ یک کشور داشته باشد و شواهد نشان می دهد این استان پتانسیل این جایگاه را دارد و با استفاده از بازیکنان بومی می تواند در لیگ یک کشور شرکت کند.



شرعی تصریح کرد: البته حضور یک تیم در لیگ دسته یک والیبال باشگاه های کشور از قزوین نیازمند همکاری اهالی والیبال در این استان است و امروز هیئت والیبال قزوین باید ارتباط خود را با شهرداری ها و صنایع استان افزایش دهد و با ارتباط مناسب خود بتواند از آن ها به عنوان اسپانسرینگ در ورزش والیبال استفاده کند که این دیپلماسی قوی انتظار فدراسیون والیبال از هیئت والیبال قزوین است.



نایب رئیس فدراسیون والیبال ایران بیان کرد: فدراسیون والیبال سعی می کند با همکاری هیئت والیبال قزوین شرایط را برای درخواست های این هیئت محیا کند؛ اما لازمه این همکاری آن است که هیئت والیبال قزوین نیز از ما درخواست هایی را داشته باشد، مثلا بخواهد که کلاس مربیگری درجه الف را در قزوین برگزار کنیم و در واقع تعامل باید دو طرفه باشد و با یک تعامل یک طرفه نمی توان همه کارها را انجام داد.



ارسلان حسینی سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان نیز در این مجمع با بیان این که والیبال قزوین پیشینه بسیار درخشانی را در کارنامه خود دارد گفت: ظرفیت والیبال قزوین بسیار زیاد است و با استفاده از این خرد جمعی می توان از این ظرفیت درخشان استفاده کرد و والیبال قزوین را به جایگاه اصلی خود رساند.



وی افزود: هنوز والیبال دوستان قزوینی روزهای خوش تیم آبگینه قزوین در سوپر لیگ والیبال را از یاد نبرده اند و خواهان آن هستند که والیبال قزوین باز هم به روزهای اوج خود برگردد که این امر با یک برنامه ریزی صحیح و مدون و استفاده از خرد جمعی امکان پذیر است.



در این مجمع هم چنین عبدالقهار ناصحی رئیس هیئت والیبال قزوین گزارشی از عملکرد خود در مدت حضورش در هیئت والیبال را به اعضای مجمع ارائه داد.