کتابخانه های عمومی به عنوان یک نهاد فرهنگی غنی و موثر در جامعه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی مرادی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه کتابخانه های عمومی این شهرستان افزود: کتابخانه های عمومی می توانند نقش موثری در دستیابی به اهداف فرهنگی درکشور ایفا کنند.

وی اظهارداشت: کتابخانه های عمومی محل مناسبی برای افزایش سطح آگاهی افراد جامعه و برطرف کردن نیازهای اطلاعاتی آنان است.

این مسئول گفت: با توجه به ظرفیت های های در کتابخانه های عمومی رضوانشهر از نظر نیروی انسانی متخصص و کارآمد و همچنین فضای مطالعاتی مناسب وجود دارد می توان قدم های مثبتی برای ارتقای مطالعه و کتابخوانی درشهرستان برداشت.

وی افزود: از اینکه مسئولان شهر رضوانشهر نسبت به کتابخانه های عمومی دید مثبتی دارند و به مسائل و مشکلات کتابخانه های عمومی حساس هستند جای بسی امیدواریست که با همکاری و مساعدت آنها در ارائه خدمات فرهنگی به مردم رضوانشهر گام های مثبتی برداشته شود.

مرادی همچنین خواستار تعامل سازنده بیشتری بین اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره کتابخانه های عمومی رضوانشهر شد و اظهارداشت: با همکاری نهادهای فرهنگی مستقر در شهر از قبیل تبلیغات اسلامی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، دانشگاه پیام نور، آموزش و پرورش و در راس همه اداره کتابخانه های عمومی شهرستان و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان می توان گام های بسیار موثری در ارتقای سطح مطالعه و گرایش جوانان و نوجوانان به کتاب و کتابخوانی برداشت.

وی همچنین در این نشست از پیگیری جدی بازگشایی کتابخانه عمومی چوکا خبر داد و اظهار داشت: با همکاری دستگاه های فرهنگی و اجرایی رضوانشهر و مساعدت مسئولان شرکت چوکا و قراردادن کتابخانه در اختیار اداره کتابخانه های عمومی می توان پاسخگوی تقاضای مردم این منطقه از نظر تامین فضای مطالعه و منابع بود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رضوانشهر در این نشست خواستار تعامل بیشتر دو دستگاه در امور فرهنگی در این شهرستان شد.

ملکی نژاد همچنین از آمادگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رضوانشهر برای افزایش همکاری های فرهنگی خبر داد و افزود: این شهرستان دارای سه باب کتابخانه نهادی با فضای مطالعاتی بیش از هزار و 300 مترمربع است.