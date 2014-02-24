به گزاش خبرنگار مهر، رقابتهای تکواندو قهرمانی نوجوانان جهان و انتخابی المپیک نانجینگ از 29 اسفندماه در چین تایپه آغاز می‌شود و تیم نوجوانان ایران با 10 تکواندوکار برای حضور در این مسابقات 24 اسفندماه تهران را به مقصد محل برگزاری مسابقات ترک می‌کند.

بر همین اساس مهدی اسحاقی، محمد اصلانی، هادی تیران، کامران امانلو، رضا جعفرپور، نیما معظمی، فراشد منصفی، دانیال صالحی‌مهر، امیرحسین امیدی و فرشاد غیاثی در اوزان اول تا دهم برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان در ترکیب اصلی تیم ملی قرار گرفتند.

کادر فنی تیم ملی از میان این 10 تکواندوکار سه نفر را برای حضور رقابتهای انتخابی المپیک گزینش خواهد کرد. ضمن اینکه نریمان مریدانی و ابوالفضل احمدی هم اکنون در اوزان دوم و هشتم در اردوی تیم ملی به عنوان تکواندوکار ذخیره حضور دارند.

محمدرضا زوار به عنوان سرمربی، حسینعلی نعیمی و وحید عبداللهی به عنوان مربی کادر فنی اعزامی به مسابقات جهانی را تشکیل می‌دهند. در اردوی تیم ملی رمضانی ، حاجی‌پور و یاری سه مربی دیگری هستند که در کادر فنی قرار دارند و طی روزهای آینده فدراسیون از میان این نفرات یک مربی دیگر را به کادر فنی اعزامی به مسابقات جهانی اضافه می‌کند.

رقابتهاي كسب سهميه المپيك نوجوانان از تاريخ 29 اسفندماه سال جاری تا يكم فروردين‌ماه و ديدارهای قهرمانی جهان از تاريخ 3 الی 6 فروردين‌ماه 1393 به ميزباني چين تايپه برگزار می‌شود.