جدال نمایندگان ایران مقابل تکواندوکاران خارجی در دیدارهای پایانی

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و پنجمین دوره رقابتهای تکواندو بین المللی جام فجر روز گذشته با حضور تکواندوکاران سه تیم داخلی شهيد قورچانی، استيل البرز و موكت البرز و 7 كشور خارجی از ارمنستان،‌ افغانستان، روسيه،‌ تونس، هند، آذريايجان، عراق در تالار خانه تکواندو آغاز شد که در روز نخست دیدار خدابخش و نصر یک فینال تمام ایرانی بود که خدابخش در وزن 80- کیلوگرم موفق به کسب مدال طلا شد.

امروز مبارزات سه وزن دیگر برگزار شد که تا اینجای کار در هر سه وزن تکواندوکاران ایران برای کسب مدال طلا تکواندوکاران خارجی را پیش رو دارند. در وزن 58- كيلوگرم محمد حيدری از تيم افغانستان ابوالفضل يعقوبی پدیده جوان تکواندوی ایران از تيم موكت البرز را در دیدار پایانی پیش رو دارد.

بهنام اسبقی قهرمان سال 2013 جهان در وزن 68- كيلوگرم با شکست رقبا راهی بازی نهایی شد. وی برای کسب مدال طلا "ايوان ممداف" از آذربايجان را پیش رو دارد. در این وزن محمد باقری معتمد حضور نداشت. همچنین در وزن 80+ كيلوگرم سجاد مردانی تکواندوکار با آتیه سنگین وزن که مدال برنز مسابقات جهانی 2013 مکزیک را در کارنامه دارد در لباس تيم استيل البرز برای کسب مدال طلا به دیدار "راديك اسف" از آذربايجان خواهد رفت.

دیدارهای نهایی تا ساعاتی دیگر برگزار خواهد شد.