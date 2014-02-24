به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های جام جهانی کشتی فرنگی سال 2014 میلادی روزهای 25 و 26 اردیبهشت ماه سال 93 با حضور 10 تیم برتر دنیا به میزبانی سالن 12 هزار نفری مجموعه آزادی تهران برگزار می شود.

اين در حاليست كه به گفته مسئولان برگزاری اين مسابقات،‌ وزن کشی این رقابت ها نيز با دوکیلوگرم ارفاق وزن انجام می شود.

طبق برگزاري نخستين نشست ستاد اجرایی اين مسابقات كه شب گذشته با با حضور رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی برگزار شد،‌درخصوص جوايز دلاري برترين تيم ها نيز صميم گيري شد. بر اين اساس رقابت های جام جهانی کشتی فرنگی 2014 تهران با جایزه 55 هزار دلاری برگزار می شود، بطوريكه به تیم های اول تا سوم این رقابتها به ترتیب 30، 15 و 10 هزار دلار جایزه نقدی اهداء خواهد شد.