  1. استانها
  2. البرز
۵ اسفند ۱۳۹۲، ۱۲:۵۲

رضا گل محمدی مدیر کل ورزش و جوانان استان البرز شد

رضا گل محمدی مدیر کل ورزش و جوانان استان البرز شد

کرج - خبرگزاری مهر: طی حکمی از سوی وزیر ورزش و جوانان رضا گل محمدی به عنوان مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز منصوب شد تا سومین مدیرکلی باشد که اداره ورزش و جوانان البرز طی گذشت سه سال به خود می بیند.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز طی حکمی از سوی گودرزی وزیر ورزش و جوانان رضا گل محمدی به عنوان مدیر کل ورزش و جوانان استان البرز منصوب شد تا با حضور او دوران مدیریتی علیرضا جوانمردی به پایان برسد و البرز شاهد سومین مدیرکل در سه سال اخیر باشد.

این تغییرات در شرایطی رخ داد که در این چند ماه اخیر گزینه های زیادی برای احراز این پست به زبان می آمد.

بازگشت دوباره رضا گل محمدی

ورزش البرز در این روزها شرایط خوبی ندارد و با مشکلات فراوانی مواجه است ولی امید است با این تغییرات شاهد روزهای خوب برای استان البرز باشیم چرا که رضا گل محمدی که سابقه درخشانی در ورزش استان دارد می تواند با تجربه خود، ورزش استان را از کما خارج کند.

محمد مرادی رئیس هیئت دو و میدانی استان البرز و از پیشکسوتان ورزش استان در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در همه جا تغییرات انجام می شود و امیدوارم این اتفاق به نفع ورزش استان باشد .

وی ادامه داد: رضا گل محمدی که خود ورزشکار هم بوده با شرایط ورزش استان آشنا است و او می تواند کمک شایانی به ورزش استان کند.

در ادامه داود علیزاده رئیس هیئت شنای استان البرز گفت: علیرضا جوانمردی تلاش خود را انجام داد ولی متاسفانه افرادی که در کنار او بودند ورزشی نبودند و مشاوره خوبی به او نمی دادند ولی امیدوارم با حضور گل محمدی روز های درخشانی برای ورزش البرز رقم بخورد.

وی ادامه داد: در حال حاضر ورزش در استان با بحران مواجه بود و نیاز به شوک داشت و باید تغییرات رخ می داد.

علیزاده در پایان گفت:باید تمام شرایط برای حضور رضا گل محمدی مهیا شود و او با کمال آرامش به فکر بر طرف کردن مشکلات ورزش استان باشد.

کد مطلب 2242950

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه