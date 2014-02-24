مریم سوفیانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این کارگاه در 7 و 8 اسفندماه سالجاری در مجموعه ورزشی شهدای 5 مرداد اراک برگزار می شود افزود: تاکنون بیش از 30 نفر از سراسر استان مرکزی در این دوره ثبت نام کرده اند.

وی بیان داشت: تنها افرادی که دوره مربیگری را گذرانده باشند می توانند در این دوره آموزشی نیز شرکت کنند.

سوفیانی همچنین ادامه داد: با توجه به کمبود داور در ورزش آمادگی جسمانی در سطح استان، این هیئت اقدام به برگزاری یک دوره کلاس داوری آمادگی جسمانی در هفته ی گذشته کرده است.

نائب رئیس هیئت ورزشهای همگانی استان مرکزی تصریح کرد: خوشبختانه این دوره نیز از استقبال خوبی برخوردار بود و بیش از 40 نفر در این دوره سه روزه حضور داشتند.