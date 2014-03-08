برگزاری دوره مربیگری آمادگی جسمانی بانوان در اراک/ کلاس مربیگری یوگا برگزار می شود

مریم سوفیانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این دوره آموزش از 13 اسفندماه سالجاری به مدت چهار روز با حضور 37 نفر در مجموعه ورزشی شهدای پنجم مرداد اراک برگزار شد.

وی بیان داشت: اصول مربیگری که شامل فاکتورهای، قدرت، سرعت، استقامت، چابکی، توان، تعادل، توازن، انعطاف و هماهنگی است در این دوره آموزشی توسط بیتا آرستی، استاد مجرب این دوره به حاضرین آموزش داده شد.

کلاس مربیگری یوگا برگزار می شود

سوفیانی با اشاره به اینکه رشته آمادگی جسمانی از طرفداران بسیار بالایی برخوردار است، افزود: در حال حاضر 395 مربی در این رشته در استان مرکزی به فعالیت می پردازند.

وی همچنین از برگزاری کلاس مربیگری یوگا بانوان در اراک خبر داد و تصریح کرد: این دوره آموزشی نیز طی چهار دوره در روزهای جمعه در این شهرستان برگزار می شود که روز گذشته مرحله دوم این رشته در مجموعه ورزشی شهدای 5 مرداد اراک برگزار شد.