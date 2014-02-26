ورزش معلولان اراکی در انزوا/ ورزشکارانی که در سکوت بیشترین مدال را می آورند

به گزارش خبرنگار مهر، افتخارآفرینی معلولان و بیماران خاص کشور در مسابقات برون مرزی جهانی، المپیک و پارالمپیک و کسب رده های بالای جهانی نشان از عزم و اهمیت ورزش برای این قشر خاص دارد؛ اما متاسفانه دیده می شود که هیئت های ورزشی مختلف معلولین حتی در تامین سالن استاندارد برای تمرین کردن با مشکل روبرو هستند و وجود این تناقض فقط و فقط نشانه عشق و همتی است که این قشر خاص جامعه در ارائه توانایی خود دارند.

هیئت ورزش های ناشنوایان استان مرکزی یکی از هیئت های پرافتخار ورزش معلولان در استان مرکزی است، چندی است این هیئت با ورزش های بیماران خاص و پیوند اعضاء ادغام شده است. قطعا این ادغام مشکلاتی را در مدیریت و نحوه ارائه امکانات به این سه گروه ایجاد کرده است. بر کسی پوشیده نیست که فرد ناشنوا، معلول به شمار می آید پس چطور می تواند در حیطه مدیریت ورزشی با افراد غیرمعلول جمع بسته شود.

رئیس هیئت ورزش های ناشنوایان استان مرکزی در خصوص فعالیت هیئت ورزش های ناشنوایان استان مرکزی به خبرنگار مهر گفت: اقدامات اولیه و پیشنهاد راه اندازی این هیئت در سال 1375 داده شد، در آن زمان من مسئول انجمن ناشنوایان استان مرکزی بودم و در بین بچه های ناشنوا، تعدادی به فعالیت ورزشی مشغول بودند.

غلامعباس کزازی افزود: با توجه به توانایی تعدادی از بچه ها به خصوص در رشته کشتی تصمیم گرفتیم تا در سال 75 در مسابقات کشوری ناشنوایان شرکت کنیم، هرچند حضور ما طبق آئین نامه درست نبود، ولی بدون داشتن هیئت و امکانات آن توانستیم در آن مسابقات دو مدال برنز کسب کنیم.

پس از بازگشت از مسابقات، هیئت را افتتاح کردیم

وی ادامه داد: در همان مسابقات رئیس وقت فدراسیون ورزش های ناشنوایان، آقای حاج داودی پیشنهاد تاسیس هیئت ورزش های ناشنوایان در استان را داد.

کزازی اظهار کرد: پس از بازگشت از مسابقات هیئت را افتتاح کردیم و دانش آموزان ناشنوا و اعضای انجمن اولین عضوهای این هیئت بودند.

وی با بیان اینکه شطرنج بانوان اولین رشته رسمی راه اندازی شده در هیئت بود، افزود: بعد از آن رشته کشتی فرنگی و آزاد، والیبال بانوان و تنیس راه اندازی شد و هم اکنون پس از 16 سال فعالیت این هیئت در 19 رشته ورزشی چون فوتبال، فوتسال، دو و میدانی، شطرنج آقایان، شنا و... فعالیت دارد.

167 ورزشکار ناشنوای مرد و 85 ورزشکار زن در این هیئت

کزازی گفت: هم اکنون 167 ورزشکار ناشنوای مرد و 85 ورزشکار زن در این هیئت در رشته های مختلف فعالیت دارند.

رئیس هیئت ورزش های ناشنوایان، بیماران خاص و پیوند اعضا، گفت: از سال 1391 هیئت ورزش های ناشنوایان با بیماران خاص و پیوند اعضاء در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان ادغام شد که مشکلات بسیاری را برای هیئت به همراه داشت.

کزازی اضافه کرد: هم اکنون 25 ورزشکار در بخش پیوند اعضا در رشته هایی چون دو ومیدانی، تنیس، شطرنج، شنا و بولینگ و بیش از 60 ورزشکار بیماری خاص در رشته هایی چون دارت، تیراندازی و شنا فعال هستند.

وی ادامه داد: ورزشکاران بخش بیماری های خاص این هیئت در سه گروه جداگانه دیابتی با 42 ورزشکار، هموفیلی با 11 ورزشکار و تالاسمی با 9 ورزشکار تقسیم شده اند.

بیمار با معلول تفاوت های بسیار دارد

کزازی اولین مشکل را بی تناسبی این بخش ها عنوان کرد و تصریح کرد: بیمار با معلول تفاوت های بسیار دارد و همین در ارائه خدمات به بخش های مختلف ما را با مشکل روبرو کرده است، زیرا در اصل باید به سه گروه مختلف خدمات داد که خود گروه ها نیز زیرگروه های جداگانه دارد.

وی معتقد است که هیئت ورزش های ناشنوایان، بیماران خاص و پیوند اعضاء، شبکه گسترده ایست که به اندازه یک اداره تربیت بدنی دغدغه و فعالیت دارد.

کزازی با بیان اینکه مشکل اساسی این هیئت مسائل مالی و نبود سالن است، افزود: از ابتدای سال تاکنون فدراسیون ورزش های ناشنوایان، بیماران خاص و پیوند اعضاء هیچ کمک مالی به این هیئت نکرده است و تربیت بدنی نیز به عنوان متولی دیگر این هیئت کمک چند میلیونی به این هیئت داشته که بسیار کم بوده است.

وی ادامه داد: هزینه تامین البسه و تجهیزات ورزشی برای هر سه بخش، اعزام گروه های ورزشی به مسابقات، هزینه های رفت و آمد، هزینه های پزشکی به خصوص در مورد بیماران پیوند اعضاء که شامل انواع تست های پزشکی و ترجمه پرونده آن هاست همه و همه هزینه هایی است که هیئت باید آن ها را به تنهایی بپردازد.

تمام اعتبار و هزینه های این هیئت به صورت استقراضی بوده است

کزازی گفت: تاکنون تمام اعتبار و هزینه های این هیئت به صورت استقراضی بوده است؛ ولی با این وجود هیئت استان یکی از افتخارآفرین هیئت های کشور در سال جاری بوده است.

وی ادامه داد: کسب 12 مدال و نشان در بازی های المپیک و برون مرزی برای ورزشکاران پیوند اعضا و ناشنوای استان، نشان از تلاش و اراده این ورزشکاران با وجود شرایط نامناسب سالن و کمبود تجهیزات برای تمرین بوده است.

رئیس هیئت ورزشهای ناشنوایان تاکید کرد: تنها حمایت فدراسیون در سال جاری اهدای جوایز به مدال آوران بوده است.

کزازی با اشاره به اینکه جوانترین ورزشکار جوان ناشنوای جهان از ورزشکاران استان مرکزی است، اظهار کرد: حسین الله کریمی جودوکار ناشنوای استان با دو مدال طلای مسابقات المپیک صوفیه بلغارستان هم اکنون جوانترین ورزشکار ناشنوای این رشته در جهان است.

اصلا فدراسیون جهانی این ورزش ها وجود ندارد

وی ادامه داد: ورزشکاران بخش بیماری های خاص به دلیل وضعیت جسمانی ورزش های برون مرزی ندارند و اصلا فدراسیون جهانی این ورزش ها وجود ندارد و فعالیت آن ها در استان و کشور خلاصه می شود.

رئیس هیئت ورزش های ناشنوایان، بیماران خاص و پیوند اعضاء، در خصوص مشکلات سالن و کمبود امکانات گفت: ورزشکاران این هیئت یک سالن استاندارد برای انجام تمرین هایشان ندارند و هرکدام از رشته ها فقط در ساعت های مشخصی برای تمرین به سالن های موجود در سطح شهر می روند.

کزازی بیان کرد: همچنین تهیه تجهیزات ورزشی بسیار بالاست، مثلا یک راکت حرفه ای تنیس بالغ بر 700 هزار تومان هزینه دارد.

رئیس هیئت ورزش های ناشنوایان، بیماران خاص و پیوند اعضاء، در خصوص حمایت ها و کمک هایی که می توان از این قشر داشت، اضافه کرد: معمولا خیرین و مردم به ناشنوایان نسبت به سایر معلولان کمتر کمک می کنند، از جاییکه ناشنوایان ظاهری سالم دارند کمتر مورد توجه قرار می گیرند، در حالی که مشکلات این گروه نیز بسیار است، این افراد در اولین ارتباط گیری های خود دچار مشکل هستند.

ورزشکاران حتی هزینه رفت و آمد و پرداخت بیمه ورزشی خود را ندارند

کزازی ادامه داد: برخی از این ورزشکاران حتی هزینه رفت و آمد و پرداخت بیمه ورزشی خود را ندارند و سالم بودن ظاهری جسم آن ها دلیل بر بی نیازی آن ها در اشتغال زایی و تامین هزینه ها نیست.

وی توضیح داد: ورزشکاران ناشنوا حتی در یافتن شغل نیز با مشکل روبرو هستند، مواردی هم داشتیم که ورزشکار به دلیل حضور در مسابقات جهانی با وجود مدال آوردن از طرف صاحب حرفه به دلیل حاضر نبودن در محیط کار اخراج شده است و پیگیری های ما نیز نتیجه نداشته است، به طوریکه ورزشکار غم از دست دادن شغلش را نتوانسته با شادی مدال آوردنش رفع کند.

کزازی اضافه کرد: متاسفانه گروه مدال آوران بازی های المپیک و جهانی با وجود کسب مدال بالا، استقبال خوبی از سوی مردم و مسئولین نشدند و این نشان از مظلوم یودن این ورزشکاران در استان است در حالی که در استان های دیگر برای تنها یک مدال آور کارناوال شادی راه انداخته می شود.

وی گفت: البته تربیت بدنی نیز باید بیشتر از قبل به این ورزشکاران توجه کند، زیرا کسب مدال توسط آن ها، امتیاز مناسبی برای تربیت بدنی استان است و می توانند با سرمایه گذاری بر روی این گروه ورزشکاران برای استان افتخار آفرینی کنند.

تربیت بدنی شرایط را برای تامین سالن استاندارد فراهم آورد

کزازی ادامه داد: امیدواریم تربیت بدنی شرایط را برای تامین سالن استاندارد برای این ورزشکاران فراهم آورد.

رئیس هیئت ورزش های ناشنوایان، بیمارن خاص و پیوند اعضاء گفت: با تمام مشکلات موجود این امید و اتکا به خداوند است که این هیئت را سرپا نگاه داشته است، موضوع مهم این است که کار با این بچه ها در عین تمام سختی ها، پر از لحظه های عاطفی است.

قطعا نقص در یک عضو و یا بیماری دلیل بر کمبود نیست، کافی است که یکبار بخواهی با این افراد زورآزمایی کنی، آن وقت است که توانایی آن ها در بخش های مختلف اثبات می کند که نقص یک عضو از بدن چطور به قدرتمند شدن اعضای دیگر بدنشان کمک کرده است.

ورزش ناشنوایان، بیماران خاص و پیوند اعضاء در سکوت سنگین بی اعتنایی ها و کمبودها مسیر پیشرفت خود را طی می کند، امید که با حمایت از این بخش شاهد شکوفایی ورزش این قشر باشیم نه اینکه شرایط را برای یاس و انزوای آن ها مهیاتر کنیم.

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گزارش: سمیه انصاری فر