به گزارش خبرگزاری مهر، این هفته فرهنگی با هدف آشنایی شهروندان با آیین و سنت استان تهران، معرفی ظرفیت های بالقوه شهرستان های تهران،آشنایی مردم با هنرمندان پایتخت و معرفی مراکز گردشگری در برج میلاد تهران به عنوان نماد مدرن کشور برگزار می شود و در این هفته برنامه های مختلفی در این برج برپا خواهد شد.

هفته فرهنگی استان تهران که مراسم گشایش آن عصر امروز پنجم اسفند ماه در برج میلاد تهران برگزار می شود، با رویکرد معرفی آیین و رسوم شهرستان های تهران،ری و شمیرانات است.

برپایی نمایشگاه عکس تهران قدیم، اجرای موسیقی، اجرای تئاتر، برپایی کارگاه نقاشی،پخش فیلم، اجرای نمایش عروسکی و موسیقی محلی، برگزاری نمایشگاه هنرهای تجسمی، اجره گروه عروسک های غول پیکر، برگزاری نمایشگاه کتاب تهران شناسی،اجرای نمایش طنز استاد جواد انصافی(عبدلی)، برپایی کارگاه خوشنویسی، نقاشی و حجم از جمله برنامه های این شب است که از پنجم تا هشم اسفند ما برگزار می شود.

هفتم اسفند ماه به شب فرهنگ و هنر شمیرانات اختصاص دارد که در این شب نیز موسیقی محلی، کارگاه نقاشی و خوشنویسی و حجم سازی برپا خواهد شد. هشتم اسفند ماه نیز شب فرهنگ و هنر شهر باستانی ری است که اجرای تئاتر عروسکی، موسیقی ایران، نمایشگاه عکس از آثار تاریخی و فرهنگی شهرستان ری و برپایی کارگاه خوشنویسی و میناکاری و معرق کاری از جمله برنامه های شب فرهنگی ری است.

نهم اسفند ماه مراسم اختتامیه این هفته فرهنگی با حضور مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران، سخنرانی مدیر عامل برج میلاد، برگزار می شود که در این روز نیز برنامه هایی همچون نقالی، شعرخوانی، اجرای موسیقی نیز برگزار خواهد شد.

لازم به ذکر است که مراسم افتتاحیه این هفته فرهنگی ساعت 16 پنجم اسفند ماه در رواق هنری برج میلاد تهران برگزار می شود و ورود برای علاقه مندان آزاد است.