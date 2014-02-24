به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند عصر سه‌شنبه در همایش اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه کلید حماسه اقتصادی زده شده و امیدواریم که شاهد شکوفایی اقتصادی در سال 93 باشیم اظهار داشت: در این راستا استان لرستان اولین استانی است که بعد از ابلاغ سیاست های مقام معظم رهبری در رابطه با اقتصاد مقاومتی همایش هم اندیشی اقتصاد مقاومتی را برگزار کرده است.

وی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی همان اقتصاد پایدار و توسعه گرا بوده که کشور نیازمند آن است عنوان کرد: به تعبیر رئیس جمهور اقتصاد مقاومتی سرمایه اصلی و کلید حماسه اقتصادی است.

علم و دانش شاکله اصلی اقتصاد مقاومتی است

استاندار لرستان با بیان اینکه رویکرد اقتصاد مقاومتی داشتن روحیه جهادی است که باید از سوی مدیران مورد توجه جدی قرار گیرد بیان داشت: اقتصاد مقاومتی حرکت در مسیر تحقق سند چشم انداز 20 ساله و اتکا بر فعالیتهای دانش بنیان است.

بازوند با تاکید بر اینکه علم و دانش شاکله اصلی اقتصاد مقاومتی است بیان داشت: باید اقتصاد دانش بنیان در کشورمان جایگزین اقتصاد نفتی و سنتی شود.

وی با تاکید بر ضرورت توجه به اقتصاد مولد و درون زا در کشور بیان داشت: در این راستا باید از همه منابع، ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود در راستای پیشرفت و توسعه کشور استفاده کرد و همچنین احیای ظرفیتهای بزرگ را در دستور کار قرار داد.

استاندار لرستان همچنین تصریح کرد: همچنین در راستای تحقق حماسه اقتصادی باید با دنیا و اقتصاد دنیا تعامل بسیار خوبی داشته باشیم.

منطقه ویژه اقتصادی بروجرد به زودی راه اندازی می شود

بازوند با تاکید بر دوری از فرصت سوزی در زمینه های مختلف ادامه داد: متاسفانه ما در استان لرستان به شدت گرفتار این موضوع هستیم که باید برون رفت از این وضعیت به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد.

وی همچنین با تاکید بر مشارکت آحاد مختلف جامعه در فعالیتهای اقتصادی عنوان کرد: همچنین تشویق و جذب سرمایه گذار خارجی، توسعه مناطق آزاد تجاری و اقتصادی باید در دستور کار قرار گیرد.

استاندار لرستان با بیان اینکه استان لرستان دارای دو منطقه ویژه اقتصادی است گفت: منطقه آزاد اقتصادی ازنا تا کنون راه‌اندازی شده و برای ایجاد منطقه اقتصادی شهرستان بروجرد نیز مجوزهای لازم اخذ شده و به زودی راه اندازی می شود.

بازوند با اشاره به تدوین برنامه‌های اقتصادی لرستان عنوان کرد: در قالب این برنامه ها آسیب شناسی لازم در حوزه اقتصاد استان صورت گرفته است.

کم توجهی به مطالعات و توجیه اقتصادی در اجرای پروژه‌های عمرانی لرستان

وی نرخ بالای بیکاری را یکی از معضلات و مشکلات موجود در لرستان دانست و گفت: همچنین چالش دیگر در حوزه اقتصاد لرستان وجود پروژه های نیمه کاره اقتصادی و عمرانی است.

استاندار لرستان با بیان اینکه در این راستا ما در صدد هستیم که علتها و راهکارهای لازم برای برون رفت از این مشکلات را احصا کنیم گفت: از عوامل مهم ایجاد این مشکلات در لرستان عدم مطالعه برای اجرای پروژه ها، نداشتن توجیه اقتصادی و ... است.

بازوند با تاکید بر اینکه ما برنامه داریم که از این پس تحت هیچ شرایطی زیر بار اجرای این گونه پروژه ها نرویم افزود: همچنین فراهم کردم زمینه حضور سرمایه گذاران و بخش خصوصی در استان یکی دیگر از این برنامه های در دستور کار است.

احیای کشت و صنعت لرستان با حضور یک سرمایه گذار خارجی

وی با تاکید بر اینکه دولت تنها وظیفه ایجاد زیرساختها را در کشور بر عهده دارد گفت: در این راستا باید زمینه حضور بخش خصوصی را در استان فراهم آوریم چرا که در همه دنیا نیز اینگونه عمل شده است.

استاندار لرستان همچنین با اشاره به تدوین برشهای شهرستانی سند اشتغال در لرستان گفت: این برشها در اختیار فرمانداران شهرستانها قرار گرفته و اقداماتی که لازم است در این رابطه اجرا شود در قالب این سند به آنها ابلاغ شده است.

بازوند همچنین از احیای کشت و صنعت لرستان با حضور یک سرمایه گذار خارجی خبر داد و گفت: همچنین قرارگاه خاتم الانبیا(ص) نیز بیش از 11 هزار میلیارد تومان پروژه در دست اجرا در استان دارد.