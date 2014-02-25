جنیفر لارنس راهی «شرق بهشت» شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، جنیفر لارنس که سال پیش یک جایزه اسکار برای بازی در فیلم «دفترچه بارقه امید» دریافت کرد و در میان نامزدهای امسال اسکار نیز جای دارد، در اقتباس جدیدی که از «شرق بهشت» نوشته جان اشتین بک ساخته می شود، در برابر دوربین گری راس نقش آفرینی می کند.

«شرق بهشت» را کمپانی یونیورسال با همکاری برایان گریزر می سازد. گری راس کارگردان «بازی‌های گرسنگی» که کارگردانی جنیفر لارنس در آن مجموعه را برعهده داشت، این فیلم را کارگردانی خواهد کرد.

رمان جان اشتین بک برنده جایزه ادبی نوبل، کتاب محبوب این کارگردان است و او قصد دارد در دو فیلم قصه کلی را بیان کند.

این اولین باری نیست که از این فیلم اقتباس سینمایی می شود و در سال 1955 الیا کازان کارگردانی این فیلم را با بازی جیمز دین و ریچارد داولز در نقش دو پسر یک مزرعه دار، راهی پرده‌های نقره‌ای کرده بود. راس می خواهد جنیفر لارنس در نقش کیتی امیس مادر خشن این دو پسر و همسر قوی این مزرعه دار ایفای نقش کند. این فیلم داستان زندگی این خانواده خواهد بود.

این استودیو از سال 2004 به این رمان که سال 1952 نوشته شده توجه نشان داد و این زمانی بود که داستان مدرنی که اشتین بک از هابیل و قابیل روایت می کند با انتخاب اپرا وینفری برای کلوپ کتابخوانی اش به فهرست پرفروش های آمریکا راه یافته بود.

جنیفر لارنس و راس برای ساختن فیلمی با اقتباس از رمان «تشریفات خاکسپاری» نوشته هانا کنت نیز قرار است با هم همکاری کنند. این رمان درباره ماجرای یک آدمکشی در سال 1829 است.